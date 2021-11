Vous avez manqué le largage de l’ENS ? Voici les projets de cryptographie censés se «décentraliser» ensuite

Certaines personnes ont été ennuyées lorsqu’elles ont entendu Ethereum Name Service, plus communément appelé ENS, émettre un jeton. C’était le « projet unique et légitime sans jeton », et il pliait le genou devant le marché. Les jetons sont de nature spéculative, sujets à de fortes fluctuations de prix et rappellent les carnavals. Diminuent-ils les perspectives d’un soi-disant bien public ?

Quelles que soient les réserves des gens, il existe de nombreuses bonnes raisons de récompenser rétroactivement les premiers utilisateurs de – peut-être les spéculateurs dans – un projet de cryptographie. Les airdrops distribuent de l’influence et de la richesse aux premiers utilisateurs et remboursent une partie de leurs coûts d’opportunité. Il renforce la communauté autour du code et sert de marketing pour la prochaine vague d’adopteurs.

ENS a opté pour une large distribution : envoyer une somme coquette de tokens (25 millions au total) à ceux qui ont acheté ou reçu leur marque de tokens non fongibles (ou NFT, ces noms « .eth » que vous avez peut-être vus sur les réseaux sociaux) utilisés comme noms de domaine. Les détenteurs de jetons formeront la base du gouvernement décentralisé du protocole et auront une emprise sur la suite.

D’une certaine manière, le largage d’hier annonçait l’arrivée de l’ENS. Souvent comparé au « système de nommage de domaine » du Web actuel, qui utilise des noms « lisibles par l’homme » pour les adresses IP, ENS est un moyen fonctionnel, alternatif et open source pour les utilisateurs individuels de posséder leurs petits coins du Web. Ou Web 3, plus précisément. Uniswap, Curve et 1inch ont tous émis des jetons au cours de la dernière année et ont connu une croissance mesurable.

Mais tout le monde ne veut pas posséder son nom de domaine (DanielKuhn.eth est toujours ouvert). Beaucoup ont peut-être été sceptiques quant à toute cette affaire de « l’avenir du Web » ou ont été découragés par les frais de gaz élevés nécessaires pour faire quoi que ce soit sur la blockchain Ethereum. Ils ont perdu de l’argent gratuit cette fois-ci. Mais ce n’est pas grave, les opportunités ne manquent pas pour se constituer un peu de richesse dans la prochaine génération du web.

La clé est de commencer à utiliser la pile d’applications et de protocoles fonctionnant aujourd’hui. Le Web décentralisé promet de récompenser les utilisateurs pour leur temps et leurs efforts. Et clé pour cela : il a besoin d’utilisateurs réels. Certains de ces protocoles peuvent émettre des jetons à l’avenir, d’autres non – je n’ai aucune idée directe. Voici une feuille de calcul provenant de la communauté des projets supposés qui pourraient faire l’affaire (y compris des projets qui existent sur des blockchains alternatives comme Solana, Polkadot et Terra).

MetaMask, l’une des passerelles clés vers le Web 3 avec 10 millions d’utilisateurs actifs par mois, envisage un token. La rumeur a commencé lorsque Joseph Lubin, le fondateur de ConsenSys, le centre de développement qui a construit MetaMask et une foule d’autres outils Ethereum essentiels, a tweeté « Wen $ MASK ? Restez à l’écoute. » (Il répondait à mon collègue Andrew Thurman.)

Compte tenu de l’influence de JPMorgan sur ConsenSys, Thurman est sceptique quant au fait que le populaire plugin de portefeuille se décentralisera de sitôt, mais nous dirons simplement pour l’instant que le ticker $MASK est déjà pris.

Un autre gros poisson serait le champion actuel des plateformes NFT, OpenSea. Coinbase, FTX et d’autres géants de la cryptographie ont annoncé des plans pour leurs propres plates-formes NFT, et des startups agiles volent des parts de marché. Un jeton peut être un moyen de fidéliser les utilisateurs sur un marché de plus en plus concurrentiel, de la même manière qu’Uniswap a été contraint de décentraliser pendant « DeFi Summer ».

À peu près tous les projets de cryptographie qui n’ont pas encore de jeton sont en cours. Peut-être même ceux qui disent qu’ils n’en lâcheront pas.