Vous avez manqué l’introduction en bourse de Zomato ? Ne vous inquiétez pas, attendez l’investissement immobilier

Les infrastructures et l’immobilier commencent à se réveiller d’un sommeil de dix ans en tant que thèmes d’investissement.

“Si vous n’aimez pas l’immobilier, tout ce que vous avez à faire est de faire des hamburgers, de créer une entreprise autour de ce hamburger et de le franchiser.” – Robert T. Kiyosaki

Robert Kiyosaki dans son best-seller « Rich Dad, Poor Dad » raconte l’histoire inspirante du fondateur de McDonald’s, Ray Kroc. Tout en interagissant avec un groupe d’étudiants en MBA à l’Université du Texas, Ray Kroc leur a demandé s’ils savaient quelle entreprise il dirigeait. Les élèves pensaient que c’était une blague. Après avoir demandé pour la deuxième fois, quelqu’un de l’arrière a crié que Ray était dans le “commerce du hamburger”. Secouant la tête, Ray répondit qu’il travaillait dans l’immobilier.

Clairement, Ray n’a pas retourné les hamburgers, il possédait le système qui a créé et vendu les hamburgers. McDonald’s possédait les biens immobiliers sur lesquels chaque magasin était construit, ce qui a aidé l’entreprise à percevoir les loyers et les redevances par le biais de baux fonciers aux propriétaires de franchises. À partir des données de 2014, ses franchisés génèrent 82% de chaque dollar de profit dans McDonald’s Corporation. En d’autres termes, 82 % des bénéfices de l’entreprise de burgers proviennent de l’immobilier.

Cette anecdote présente des leçons pertinentes pour les temps d’aujourd’hui. La première leçon est que les actifs physiques sont généralement plus résistants et productifs. La deuxième leçon, plus éphémère, est que si vous aviez manqué l’attribution à l’introduction en bourse de Zomato, ne vous découragez pas. Vous pouvez toujours investir dans des actifs immobiliers et d’infrastructure, qui abritent des restaurants, des cuisines et des espaces commerciaux.

Les infrastructures et l’immobilier commencent à se réveiller d’un sommeil de dix ans en tant que thèmes d’investissement. Les actions de DLF, qui a un bon mélange d’immobilier commercial et résidentiel, sortent d’une phase de consolidation à long terme. Les experts du marché affirment que l’immobilier et les infrastructures pourraient propulser le prochain cycle de Bull Run au cours des 18 prochains mois.

Bien que REIT et InvIT soient des classes d’actifs relativement nouvelles en Inde, elles sont très importantes à l’échelle mondiale. Ces classes d’actifs semblent attrayantes sur la base des rendements après impôt dans un environnement où les taux d’intérêt baissent dans tout le système. Cela sert à deux fins. Premièrement, cela libère du capital et des liquidités pour la société émettrice. D’autre part, il crée une plate-forme permettant aux investisseurs d’investir dans des actifs de bonne qualité. Ce sont des produits très structurés avec une facilité d’entrée et de sortie dans le trading.

Les High Networth Individuals (HNI) se sont familiarisés avec ces classes d’actifs après la cotation réussie d’Embassy, ​​Mindspace et Brookfield. La participation des détaillants augmentera également. Nous nous attendons à ce que la participation à ces instruments devienne large, attirant un large éventail d’investisseurs.

TAILLE DE L’OPPORTUNITÉ

Les investisseurs examinent les deux possibilités de négociation facile et de rendements raisonnables attirés par les performances après la cotation des introductions en bourse de India Grid et Power Grid. Une émission comme Power Grid a donné aux investisseurs la possibilité d’investir dans les UAR notées AAA et a fourni des rendements après impôts raisonnables.

Selon nos estimations, Rs 3,85 lakh crore (billion) d’actifs sont susceptibles d’être cotés dans les 2-3 prochaines années, ce qui aidera à créer et à maintenir un écosystème d’infrastructures négociées en bourse. Dans InvIT seul, il pourrait y avoir potentiellement Rs 2,5 lakh crore de nouvelles émissions. Selon les estimations de JLL, les marchés de bureaux actuels de l’Inde dans sept grandes villes ont environ 284 millions de pieds carrés qui pourraient être titrisés pour une valeur estimée à 36 milliards de dollars (2,62 800 crores Rs).

Les fonds étrangers se précipiteront sur cette opportunité de 36 milliards de dollars. Les HNI et les investisseurs de détail sont également susceptibles de verser une abondance d’argent dans les REIT et les InvIT. Même les promoteurs immobiliers se réchauffent à l’idée.

Liste des FPI/Invit à venir :

FPI : FPI DLF

Invitation : NHAI Invit (routes), Shrem Invit (routes), KKR Invit (renouvelable). De plus, dans le budget de l’Union 2021-2022, le gouvernement indien a indiqué son intérêt à monétiser les actifs du corridor ferroviaire dédié, les actifs aéroportuaires, les oléoducs et les gazoducs de GAIL, IOCL et HPCL, les actifs d’entreposage des CPSE tels que la Central Warehousing Corporation et la NAFED et les stades sportifs.

Le pipeline d’émissions InvIT semble très bon. DLF, RMC, Nitesh Estates sont alignés dans un futur proche. Embassy Office Parks, Mindspace Business Parks et Brookfield India Real Estate Trust, qui a récemment fait l’objet d’une cotation à succès, sont les trois FPI négociées en bourse. Alors que l’Inde compte actuellement 15 fiducies d’investissement dans les infrastructures enregistrées. IRB InvIT Fund et IndiGrid Trust InvIT ont fortement rebondi récemment après la volatilité initiale.

Tableau des retours

Même dans la situation actuelle, les rendements des dividendes annuels avant impôts des FPI et InvIT cotés sont supérieurs à ceux des dépôts à terme, des obligations d’État et d’autres fonds communs de placement, comme le montre le graphique ci-dessous.

^Cour de clôture au 16-juil-2021.

*Chiffres indicatifs. Tranche d’imposition la plus élevée supposée pour le calcul du rendement après impôt

Conclusion

Non seulement ces instruments offrent des rendements relatifs supérieurs, mais ils sont également d’excellents outils pour un portefeuille équilibré et diversifié en cette période d’euphorie sans précédent. Il est important pour les investisseurs de se concentrer sur un portefeuille équilibré. Il est plus que jamais important pour les portefeuilles des investisseurs d’équilibrer les objectifs de croissance avec la stabilité et la durabilité. Les investisseurs devraient augmenter leur allocation aux produits immobiliers et d’infrastructure négociés en bourse pour profiter de l’essor sans précédent du secteur des infrastructures au cours des prochaines années en Inde.

(Par Alok Saigal, Head-Private Wealth, Edelweiss Wealth Management)

