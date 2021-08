Vous avez obtenu des notes élevées en classe 12 ? Préparez-vous maintenant aux examens d’entrée pour être admis aux cours UG cette année

Toutes les universités ne vont pas de l’avant avec les examens d’entrée, certaines vont de l’avant avec des admissions basées sur le mérite cette année (Image représentative/ IE)

Les processus d’admission ont commencé pour les programmes de premier cycle (UG) pour l’année universitaire 2021-22, tout comme les problèmes pour les universités. L’épidémie de Covid a entraîné l’annulation des examens du conseil et les étudiants ont été évalués sur la base de nouveaux systèmes de notation alternatifs. Et à cause de cela, les pourcentages de réussite ont gonflé dans tous les domaines cette fois. En termes précis, le pourcentage de réussite élevé signifierait que davantage d’étudiants rejoindront les cours de l’UG cette année universitaire.

Le pourcentage de réussite pour la classe CBSE 12 cette année s’élevait à 99,37 %, contre 88,78 l’année dernière. Les estimations révèlent qu’un total de 70 004 étudiants ont obtenu plus de 95 pour cent (et au-dessus des notes), et quelque 1 50 152 se situent dans la fourchette 90-95 pour cent cette année scolaire. Dans le résultat de la classe 12 du conseil UP, 97,88 pour cent des élèves ont été déclarés réussis cette année, ce qui s’élevait à 74,64 pour cent l’année dernière. Même à Haryana, le pourcentage de réussite s’élève à 100. Cette année, pour presque tous les conseils d’État, le modèle d’évaluation était similaire avec un bon nombre d’étudiants réussissant les examens de classe 12 avec des notes plus élevées cette année par rapport à l’année dernière.

Cette année, l’Université de Lucknow organisera des examens d’entrée pour les admissions dans les cours UG. Le professeur Amita Bajpai, Département universitaire, Éducation, a déclaré que cette fois, les universités ne connaissent pas vraiment le potentiel/les capacités réelles des étudiants car aucune méthode uniforme n’a été adoptée dans tous les conseils. Et cela aura un impact à long terme. Cette fois, plus d’étudiants ont obtenu des notes élevées et cela ne fera que rendre les admissions à l’UG compliquées ou difficiles. Cette fois, nous organiserons des examens d’entrée pour toutes les admissions à l’UG afin de nous assurer que tous les étudiants méritants aient une chance équitable de se présenter à l’examen et d’être sélectionnés pour le même, comme indiqué dans Indian Express.

Non seulement cela, l’université a également déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’augmenter le nombre de sièges cette fois/année. La décision d’effectuer des entrées a été prise bien avant la publication des résultats du jury, car il était clair que le processus d’apprentissage tout au long de l’année avait été énormément affecté en raison de Covid, a ajouté le professeur Bajpai.

Pas d’examens d’entrée pour ces états

Toutes les universités ne vont pas de l’avant avec les examens d’entrée, certaines vont de l’avant avec des admissions basées sur le mérite cette année. Par exemple, les universités de WB (Bengale occidental) n’organiseront pas de tests d’entrée au niveau UG en raison d’une pandémie. L’université de Jadavpur continuera cette année pour une admission basée sur le mérite et non via des tests d’entrée.

S’adressant à Indian Express, Rimi Barnali Chatterjee, professeur au département d’anglais de l’Université de Jadavpur, commentant cette décision, a déclaré que nous ne sommes pas autorisés à organiser des examens d’entrée pour l’admission cette année, sinon les admissions seront un désastre, voire rien. Les étudiants qui ont obtenu des notes élevées seront admis partout où ils postulent, laissant des sièges vacants. Ces sièges devront à nouveau être pourvus à l’aide des procédures régulières, ce qui retardera davantage le processus d’admission dans les autorités universitaires/collégiales et la session académique.

La faculté travaille également sur un mécanisme qui permettra aux étudiants de changer de cours après un an environ si les étudiants, par hasard, sentent qu’ils ne sont pas au bon endroit, a-t-elle ajouté. Les universités n’augmenteront pas le nombre de sièges et le nombre de meilleurs scores a augmenté cette augmentation en raison de la pandémie. L’admission cette année ne sera pas facile, plutôt chaotique que les situations d’examen du conseil d’administration, a-t-elle ajouté. Nous ne sommes pas sûrs de la qualité des étudiants qui entreront dans les universités selon des critères fondés sur le mérite, a-t-elle conclu.

Plus de chances que les étudiants se tournent vers les universités privées cette année

Maintenant qu’il y a une plus grande concurrence pour obtenir une place dans les cours UG, il y a de fortes chances que les étudiants se tournent vers les universités privées. Outre les listes de mérite, la plupart des universités privées ont leurs propres processus d’admission. Par exemple, Amity University Punjab organisera un test d’entrée, qui comportera des questions sur les connaissances générales et d’autres concepts spécifiques au domaine. Mais les élèves qui ont obtenu moins de 75 pour cent des notes en classe 12 ne seront pas autorisés à passer l’examen.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.