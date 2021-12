Vous avez opté pour un nouveau régime fiscal ? Vous pouvez toujours profiter de cette déduction d’impôt sur le revenu pour économiser de l’impôt

Dans le cadre du nouveau régime fiscal, les contribuables peuvent bénéficier des taux d’imposition inférieurs mais ne sont pas autorisés à bénéficier de la plupart des exonérations et déductions d’impôt sur le revenu.

Si vous avez opté pour le nouveau régime fiscal contre l’ancien régime fiscal, vous pouvez toujours bénéficier d’une déduction d’impôt sur le revenu pour économiser de l’impôt. N’oubliez pas qu’en vertu du nouveau régime fiscal, les contribuables peuvent bénéficier des taux d’imposition inférieurs, mais ne sont pas autorisés à bénéficier de la plupart des exonérations et déductions d’impôt sur le revenu telles que les avantages fiscaux de la section 80C ou de la section 80 D. Cependant, la déduction en vertu de l’article 80CCD (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 peut toujours être utilisée par les contribuables même après avoir opté pour le nouveau régime fiscal.

Lorsqu’un employeur cotise à votre compte National Pension System (NPS), l’avantage fiscal peut être utilisé en vertu de l’article 80CCD(2) même après avoir opté pour le nouveau régime fiscal. L’avantage fiscal de l’article 80CCD(2) n’est disponible qu’à ceux qui travaillent et gagnent un revenu salarial et non à une personne non salariée.

Il est important de noter que la déduction en vertu de l’article 80CCD (2) au titre de la cotisation versée par l’employeur à un régime de retraite n’est pas soumise à un plafond de Rs. 1,5 lakh comme prévu à la section 80CCE qui inclut la limite de la section 80C.

L’aspect le plus important de la déduction de l’article 80CCD(2) est qu’elle se rapporte aux paiements effectués par un employeur sur le compte NPS d’un employé. Cela signifie que les cotisations versées par un employé ne donnent pas droit à un avantage fiscal en vertu du présent article. L’article 80CCD (2) concerne les cotisations versées par l’employeur sur le compte de l’employé d’un régime de retraite notifié tel que le NPS.

Cela signifie également que tous les employés pourraient ne pas être en mesure d’utiliser l’article 80CCD(2). Si votre employeur contribue à votre compte NPS, vous pouvez indiquer le montant de la contribution dans votre déclaration de revenus et réduire l’impôt à payer. Les employés peuvent s’adresser à leur employeur pour restructurer leur package salarial et même demander à l’employeur au moment de l’augmentation de le faire.

La déduction maximale dont peut bénéficier l’employé est limitée à 14 pour cent du salaire dans le cas des employés de l’administration centrale et à 10 pour cent pour tout autre employé. Ainsi, si le salaire de base annuel de l’employé est de Rs 5 lakh, on peut bénéficier d’une déduction pouvant aller jusqu’à Rs 50 000 si l’employeur contribue au compte NPS de l’employé.

À l’avenir, si le nouveau régime fiscal devient la norme, un employé utilisant l’article 80CCD (2) peut les aider à économiser de l’impôt.

