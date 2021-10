Vous avez oublié de pré-commander votre MacBook Pro ? Le ramassage à l’Apple Store est désormais une option

Les précommandes pour les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’Apple ont été ouvertes lundi dernier immédiatement après l’événement « Unleashed » d’Apple, et peu de temps après, les estimations d’expédition pour toutes les configurations ont commencé à baisser de semaines et dans certains cas de plus d’un mois.



Si vous n’avez pas pu pré-commander après l’événement d’Apple pour une raison quelconque, il est toujours possible d’obtenir un MacBook Pro 14 ou 16 pouces lors de son lancement mardi.

Dans les pays d’Asie de l’Est et d’Europe qui ont des magasins de vente au détail Apple, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dans la configuration de base standard sont déjà répertoriés comme disponibles pour le ramassage en magasin, et les États-Unis et le Canada devraient emboîter le pas dans quelques heures . Au Royaume-Uni, par exemple, la boutique en ligne d’Apple affiche les configurations suivantes comme étant disponibles pour retrait en magasin aujourd’hui.

MacBook Pro 14 pouces

Argent/Gris sidéral Processeur 8 cœurs GPU 14 cœurs Mémoire unifiée 16 Go Stockage SSD 512 Go Adaptateur secteur USB-C 67 W

MacBook Pro 14 pouces

Argent/Gris sidéral Processeur 10 cœurs GPU 16 cœurs Mémoire unifiée 16 Go Stockage SSD 1 To Adaptateur secteur USB-C 96 W

MacBook Pro 16 pouces

Argent/Gris sidéral Processeur 10 cœurs GPU 16 cœurs Mémoire unifiée 16 Go Stockage SSD 512 Go Adaptateur secteur USB-C 140 W

MacBook Pro 16 pouces

Argent/Gris sidéral Processeur 10 cœurs 16 cœurs 16 Go Mémoire unifiée 1 To Stockage SSD 140 W Adaptateur secteur USB-C

En ce qui concerne la disponibilité, le seul modèle standard qui ne semble pas être largement disponible dans les magasins de détail britanniques est le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme avec puce M1 Max, GPU 32 cœurs et 32 ​​Go ou mémoire, qui coûte 3 299 £ (3 499 $) combinés. Cette exception est susceptible d’être répliquée dans d’autres magasins et pays.



Si vous avez l’intention de récupérer un nouveau MacBook Pro, une fois que vous passez à la caisse et cliquez sur le bouton bleu « Commander », sélectionnez « Je vais le récupérer », puis choisissez un emplacement de magasin, une date de ramassage et un 15- fenêtre d’enregistrement minute dans les options.

Si vous allez chercher personnellement le ‌MacBook Pro, entrez votre numéro de téléphone. Si quelqu’un d’autre organise le ramassage, entrez ses coordonnées. La personne effectuant le ramassage doit être munie d’une pièce d’identité valide avec photo.



Ensuite, procédez comme d’habitude avec le processus de paiement. Une fois le paiement effectué, attendez de recevoir un e-mail ou un SMS de notification de retrait avant de retirer le ‌MacBook Pro. Si vous n’en recevez pas, appelez le magasin. Étant donné que l’‌MacBook Pro est payé à l’avance, le magasin conservera l’appareil dans son arrière-boutique jusqu’à votre arrivée. Votre commande sera retenue pendant 14 jours.

Bien sûr, une autre option consiste simplement à entrer dans un Apple Store le mardi, de préférence dès son ouverture. Dans certains cas, vous devrez peut-être faire la queue, mais les files d’attente ont généralement été plus courtes ces dernières années et ne devraient pas être aussi longues que les jours de lancement de l’iPhone. Notez que des contrôles de température et des masques faciaux peuvent être requis. Vous pouvez utiliser l’outil de ramassage sur le site Web d’Apple pour vérifier si les magasins de votre région ont des stocks ou appeler directement le magasin.