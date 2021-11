Vous avez perdu de l’argent lors d’une récente introduction en bourse ? Voici une liste de contrôle en 5 étapes pour décider s’il faut faire une demande d’introduction en bourse

Il est important de comprendre les finances de l’entreprise, car elles renseignent sur la santé financière actuelle et les perspectives d’avenir de l’entreprise.

Il y a eu beaucoup de tohu-bohu au sujet d’une récente introduction en bourse sur les réseaux sociaux et de la façon dont des milliers d’investisseurs ont perdu de l’argent lors de l’introduction en bourse après que l’inscription s’est produite avec une remise et que la part a continué de baisser plus tard dans la journée. La plupart des gens postulent pour les introductions en bourse sans faire de recherche appropriée et pour des raisons aussi absurdes que celles-ci – oh, il y a une bonne prime sur le marché gris, c’est une marque bien connue et tout le monde parle de la taille de l’introduction en bourse, mon courtier en valeurs mobilières a recommandé cette introduction en bourse, ainsi de suite.

Voici quelques éléments que vous devriez rechercher avant de postuler pour une introduction en bourse et les chances de succès sur la base de vos propres recherches seront bien meilleures que de postuler au hasard pour des introductions en bourse.

Objectif de l’introduction en bourse – Lorsqu’une entreprise devient publique, elle doit soumettre le Red Herrings Prospectus (également connu sous le nom de DRHP) au SEBI. Ce prospectus contient tous les détails concernant l’offre. Avant de faire une demande d’introduction en bourse, il faut examiner attentivement DRHP et essayer de comprendre autant que possible l’offre. Une chose à surveiller est l’objectif de l’émission quant à ce que l’entreprise prévoit de faire avec les fonds collectés grâce à l’offre. Si l’objectif principal de l’offre est de développer et d’étendre davantage leur activité, c’est généralement un grand avantage pour l’offre. D’autres raisons pourraient inclure le paiement de la dette existante de l’entreprise (ce qui n’est pas un bon signe), l’offre d’une sortie aux premiers investisseurs (bien qu’il existe certains mandats autour de cela, mais cela ne peut pas être l’objectif unique ou principal de l’offre), etc.

Données financières de la société – Les questions que vous devriez vous poser sont de savoir si l'entreprise est à but lucratif ou non ? S'il s'agit d'une entreprise déficitaire, quand ses promoteurs s'attendent-ils à ce qu'elle devienne rentable ? Quel type d'entreprise de croissance anticipe-t-il à l'avenir ? Comment le prix de l'offre est-il calculé – surévalué ou sous-évalué. Voici comment vous pouvez déterminer à quoi ressemble la valorisation de l'entreprise.

Ratio BPA (bénéfice par action) = bénéfice de la société divisé par ses actions en circulation

Ratio P/E (Ratio Prix/Bénéfice) = Cours de l’action divisé par le BPA

Ratio PEG (Ratio prix/bénéfice/croissance) = P/E divisé par la croissance du BPA

Bien qu’il soit assez courant d’utiliser le ratio P/E pour déterminer la valorisation, c’est-à-dire que plus le ratio P/E est élevé, plus il est surévalué et vice versa, mais le ratio P/E à lui seul peut ne pas nous donner une image fidèle. Il peut être très élevé en raison de la croissance passée et future de l’entreprise sur laquelle on lui attribue la valorisation souhaitée. D’autre part, le ratio PEG peut être considéré comme un bon indicateur de la véritable valorisation de l’action. Plus le ratio PEG est bas, plus il est sous-évalué et vice versa.

Comprendre l’entreprise et les risques associés – Une autre chose à surveiller est le modèle économique de l’entreprise. Lorsque vous lisez ce DRHP, vous savez ce que fait l’entreprise, à quoi ressemblent les perspectives de cette entreprise à long terme et quels sont certains des risques associés à l’entreprise. Si vous ne pouvez pas comprendre les activités de l’entreprise, il vaut mieux éviter cette offre.

Gestion de l’entreprise et historique – « L’organisation est avant tout sociale. Ce sont les gens. – Peter Drucker. Il est important de faire de bonnes recherches sur qui dirige l’entreprise, après tout, ce sont eux qui prennent les décisions les plus importantes pour l’entreprise. Vous pouvez regarder des choses comme le temps passé avec l’entreprise, les performances passées, l’expérience dans l’industrie, etc.

Comparaison avec les pairs – Comparez les données financières de l’entreprise, sa croissance passée, ses perspectives d’avenir, etc. avec celles de ses pairs. Regardez comment ses pairs proches se sont comportés dans le passé et comment le cours de leur action a évolué sur le long terme. Vérifiez également la valorisation de l’offre par rapport à ses pairs, si elle semble beaucoup surévaluée par rapport à ses pairs, elle peut être évitée.

Pour faire court, dans un marché haussier comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, à moins de quelques introductions en bourse, la plupart des introductions en bourse rapporteraient de l’argent. Mais les choses ne sont pas toujours aussi bonnes et, tout comme le marché secondaire, le marché primaire comporte également son propre ensemble de risques. Il est important de comprendre l’entreprise dans son ensemble, de déterminer par vous-même si l’offre présente de bonnes perspectives d’avenir, puis de décider de postuler à une introduction en bourse sur la base de vos propres recherches. De cette façon, vous aurez un meilleur taux de réussite – Bonne chance !

(Par Ashish Gupta, un trader d’options basé sur la volatilité delta neutre)

