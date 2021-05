Vous avez peur des prélèvements nasaux / de la gorge? L’échantillonnage de gargarismes salins du CSIR-NEERI peut révolutionner les tests de RT-PCR Covid en Inde

Un homme donne un échantillon sur écouvillon pour le test COVID-19 à l’hôpital RML de Lucknow. (Photo PTI)

À un moment où des experts à travers l’Inde tentent de trouver des moyens de concevoir un plan robuste pour lutter contre l’inévitable troisième vague du nouveau coronavirus, une technique nouvellement approuvée peut transformer la façon dont les gens sont testés pour le nouveau coronavirus. Le processus, qui a reçu le feu vert de l’ICMR, n’a pas encore été mis en place pour le grand public. Développée par le National Environmental Engineering Research Institute, la nouvelle technique de test éliminera complètement le besoin de prélever des prélèvements nasaux et de la gorge pour la détection de Covid. Voici ce que vous devez savoir sur l’échantillonnage des gargarismes salins:

1: La technique de gargarisme salin stérile a été développée par le CSIR-NEERI. L’ICMR a donné un signe de tête pour la méthode d’échantillonnage gargarisme. Le dernier processus de test utilise des échantillons de gargarisme, qui sont utilisés pour détecter la personne pour l’infection Covid-19. Il n’est pas nécessaire de prélever les prélèvements nasaux ou de gorge d’un individu. Contrairement aux kits d’outils de test RT-PCR, il n’est pas nécessaire de transporter les échantillons dans un milieu spécifique.

@ICMRDELHI a approuvé l’utilisation du test Saline Gargle RT-PCR * développé par CSIR-NEERI * pour la détection # COVID19 et a conseillé à NEERI de former d’autres laboratoires de test COVID-19. @CSIR_IND @drharshvardhan @shekhar_mande @kvijayraghavan @GVRayasam @doctorsoumya @RenuSwarup @CsirEvc pic.twitter.com/Em5ckR4g5y – CSIR-NEERI (@CSIR_NEERI) 19 mai 2021

2: La technique est totalement non invasive et ne nécessite aucune formation particulière. Peut être utilisé à la maison pour la collecte d’échantillons. Un autre élément clé est que, contrairement à la RT-PCR habituelle, cette technique peut donner des résultats plus rapidement. Minimise les déchets et est très économique. Sans avoir besoin d’extraction d’ARN, une simple incubation à température ambiante peut être effectuée.

3: Le processus de collecte de l’échantillon dans cette technique est très simple. Un tube rempli de solution saline stérile est remis à l’individu. Elle / il doit prendre la solution saline et se gargariser pendant seulement 15 à 20 secondes. Rincez le liquide et remettez-le dans le tube. L’échantillon est ensuite transporté au laboratoire et incubé. Après l’avoir chauffé, un bon échantillon est prêt pour le test RT-PCR.

4: La meilleure partie de cette technique est qu’elle peut donner le résultat de RT-PCR pour le test Covid, qui est beaucoup plus fiable que le processus antigénique.

5: Si elle est introduite dans toute l’Inde, elle contribuerait à une collecte d’échantillons plus facile et plus économique. Des experts du monde entier ont déclaré que des tests approfondis étaient le seul moyen de détecter le virus avant qu’il n’explose dans un autre cluster. Cela peut définitivement changer la façon dont l’Inde teste le coronavirus et aider à minimiser la propagation virale.

