Vous avez peut-être des chèques de relance non réclamés et vous ne le savez même pas – .

Certains d’entre vous ont besoin de cette nouvelle mise à jour des chèques de relance, car oubliez l’espoir des gens que le gouvernement fédéral émette une quatrième série de paiements de secours contre les coronavirus pendant un moment – certains d’entre vous n’ont pas encore réclamé les chèques de relance déjà émis auxquels vous avez droit. .

En effet, une analyse des données de l’IRS par Newsweek a révélé la conclusion choquante: que quelque 1,25 million des 160 premiers millions de chèques de relance – les paiements de 1200 dollars que l’administration Trump a commencé à distribuer il y a plus d’un an maintenant – n’ont jamais été encaissés ou acceptés par le destinataires. Ce nombre peut également inclure des chèques qui ont fini par être retournés au Trésor américain pour un certain nombre de raisons. Oh, et combien valent tous ces chèques? Plus de 2 milliards de dollars.

En pourcentage, ce n’est pas exactement une part impressionnante du nombre total de contrôles de relance dont nous parlons ici. Moins de 1% des 270 milliards de dollars en chèques simulus de premier tour que l’IRS a envoyés, en d’autres termes, étaient soit non réclamés, non encaissés ou retournés au gouvernement.

«En prenant les données au pied de la lettre, cela indique que l’IRS a fait un travail remarquable en envoyant environ 160 millions de chèques à la porte et en le faisant de manière relativement rapide, ce qui n’est pas facile lorsque vous les envoyez à beaucoup de gens. qui ne sont pas toujours faciles à atteindre », a déclaré à Newsweek Shai Akabas, directeur de la politique économique du groupe de réflexion non partisan basé à Washington DC, le Bipartisan Policy Center. «Comme toute opération de cette échelle, un taux d’erreur de un à deux pour cent ne serait pas surprenant. Cela dépasse cela. “

Une partie du problème ici était simplement le reflet du fait qu’il s’agissait d’un défi logistique monumental d’une sorte que le gouvernement fédéral, et en particulier l’IRS, entreprend rarement. L’été dernier, par exemple, le Government Accountability Office a reconnu que 1,4 milliard de dollars de la première série de paiements de relance avaient été envoyés par inadvertance à des personnes décédées. On a demandé aux membres survivants de la famille et aux conjoints de rendre cet argent au gouvernement.

Dirigez-vous ici, puis faites défiler vers le bas de la page si vous souhaitez voir un tableau répertoriant le nombre de chèques de relance non encaissés depuis le premier cycle de paiements dans chacun des 50 États américains. Quelques faits supplémentaires importants à retenir: les paiements de stimulation qui sont envoyés puis perdus ou jamais réclamés après 12 mois sont nuls, bien que le destinataire puisse demander à l’IRS de réémettre le paiement. Si vous pensez que vous pourriez avoir droit à une ou plusieurs vérifications de relance, vous pouvez utiliser l’outil sur le site Web de l’IRS pour essayer de le savoir.

De plus, les personnes qui n’ont pas reçu tout l’argent de relance qu’elles étaient censées avoir obtenu jusqu’à présent (il y a eu trois séries de paiements) peuvent inscrire le montant d’argent qu’elles n’ont pas encore reçu à la ligne 30 de leur 1040 ou Formulaire d’impôt 1040-SR. La date limite de production des déclarations de revenus de cette année approche cependant rapidement – le 17 mai.

