Vous avez placé l’Inde dans une position très dangereuse: Rahul Gandhi au Premier ministre Narendra Modi sur COVID-19

Rahul Gandhi a énuméré quatre étapes urgentes pour lutter contre la crise, y compris le suivi scientifique du virus et de ses mutations à travers le pays.

Le chef du Congrès et député Rahul Gandhi a de nouveau critiqué le Centre pour sa mauvaise gestion de la pandémie COVID-19. Il a dit qu’il était obligé de lui écrire (PM Narendra Modi) alors que le tsunami COVID continue de ravager notre pays sans relâche. Dans cette nouvelle lettre adressée au Premier ministre Modi, Rahul Gandhi a déclaré que le peuple indien doit être la priorité absolue du gouvernement dans une crise sans précédent.

«Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre fin aux souffrances inutiles que traverse notre peuple. L’Inde abrite un être humain sur six sur la planète. La pandémie a démontré que notre taille, notre diversité génétique et notre complexité font de l’Inde un terrain fertile pour que le virus mute rapidement, se transformant en une forme plus contagieuse et plus dangereuse. Les souches mutantes doubles et triples avec lesquelles nous sommes actuellement aux prises ne sont que le début, je le crains », a déclaré Gandhi.

Il a déclaré que permettre la propagation de ce virus dans notre pays serait dévastateur non seulement pour notre peuple mais aussi pour le reste du monde.

Dans une crise aussi sans précédent, le peuple indien doit être votre priorité absolue. Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour arrêter les souffrances inutiles que traverse notre peuple.: Shri @RahulGandhi écrit à PM Modi sur #COVIDSecondWave pic.twitter.com/vNYpE03jUR – Congrès (@INCIndia) 7 mai 2021

Il a énuméré quatre étapes urgentes pour lutter contre la crise, y compris le suivi scientifique du virus et de ses mutations à travers le pays en utilisant le séquençage du génome ainsi que ses schémas de maladie. Il a exhorté le Centre à évaluer de manière dynamique l’efficacité de tous les vaccins contre toutes les nouvelles mutations. Gandhi a réitéré sa déclaration de vaccination rapide de l’ensemble de la population et a exhorté le centre à tenir le monde informé des découvertes de l’Inde.

“Le manque de votre gouvernement d’une stratégie claire et cohérente de COVID et de vaccination, ainsi que son orgueil en déclarant une victoire prématurée alors que le virus se propageait de manière exponentielle, a placé l’Inde dans une position très dangereuse”, a déclaré Gandhi, ajoutant que les échecs du gouvernement indien en ont fait une autre un verrouillage national dévastateur presque inévitable.

Il a exhorté le centre à fournir un soutien financier et alimentaire essentiel aux groupes vulnérables afin d’éviter une répétition des multiples souffrances causées par le verrouillage de l’année dernière.

