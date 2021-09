Vous avez plus de 50 ans et vous êtes vacciné avec Pfizer ? Vous pourriez être moins protégé contre le COVID

09/07/2021 à 18h30 CEST

Une nouvelle étude de l’Université de Virginie (États-Unis) confirme que anticorps contre le coronavirus sont plus importants chez les personnes qui ont été inoculées avec le vaccin Moderne, comparé à l’antidote Pfizer-BioNTech.

Selon la même étude universitaire américaine, le vaccin Pfizer-BioNTech génère 50 % d’anticorps en moins chez les adultes que chez les jeunes. Pour arriver à cette conclusion, le centre a échantillonné 167 employés entre une semaine et 31 jours après la deuxième dose des deux vaccins.

Cela peut vous intéresser : Puis-je être infecté après la première dose ? Les médecins dissipent les doutes sur les vaccins

Quelque 79 patients enquêtés ont été inoculés avec le vaccin de la société pharmaceutique américaine Pfizer et 88 avec celui de Moderna. L’étude souligne également que l’âge moyen des participants à cette récente recherche était de 42 ans, 38% d’entre eux avaient plus de 50 ans et 72% étaient des femmes.

«Nous avons vu une différence avec les vaccins Pfizer et Moderna, mais la plus grande partie de la différence était lorsque les participants plus âgés étaient examinés », explique le Dr Jeffrey M. Wilson, immunologiste, chercheur principal de l’étude à l’Université de Virginie.

Et, bien que le chercheur souligne que les deux antidotes sont très efficaces, cette enquête Cela pourrait souligner l’importance d’inoculer le vaccin de Moderna chez les personnes de plus de 50 ans au lieu de celui de Pfizer.

Pour cette raison, et compte tenu de ces résultats, l’allergologue souligne également qu'”il peut y avoir des groupes de la population qui pourraient bénéficier plus d’un vaccin que d’un autre”.

Les deux vaccins Ils utilisent des formulations chimiques similaires, bien qu’elles diffèrent légèrement. Moderna utilise plus d’ARN messager que l’antidote de Pfizer, dont le siège se trouve dans la ville américaine de New York.

Vaut-il mieux inoculer Moderna aux plus de 50 ans ?

L’étude a divisé les participants en deux groupes : les plus âgés et les moins de 50 ans. Les résultats montrent que les personnes inoculées avec Pfizer de plus de 50 ans ont produit moins d’anticorps. Plus précisément, 31,1 microgrammes par millilitre. Données par rapport aux plus jeunes.

Cependant, chez les personnes vaccinées avec Moderna, et selon les recherches, il n’y a pas cet écart. Les personnes vaccinées, quel que soit leur âge, génèrent la même quantité d’anticorps. La raison, note la recherche, pourrait être que ce vaccin utilise trois fois plus d’ARNm. L’ARN messager est l’acide ribonucléique qui transfère le code génétique de l’ADN au cytoplasme.

Ces données, précise le chercheur, pourraient tracer l’avenir de la pandémie, c’est pourquoi il est nécessaire de réaliser une étude avec un plus grand nombre de participants.

Ce qui sera intéressant, c’est de savoir si la mesure des taux d’anticorps finit par être un bon marqueur de la protection du vaccin. Pour le moment, nous ne savons pas avec certitude », dit-il.

“Veuillez vous faire vacciner.” C’est le message que le Dr Wilson envoie car, bien que cette recherche puisse indiquer que l’efficacité du vaccin de Moderna chez les personnes de tous les groupes d’âge par rapport à celle de Pfizer, qui générerait plus d’anticorps chez les jeunes, les deux sont efficaces et protègent contre le COVID. .

Une troisième dose serait-elle efficace ?

L’Agence européenne des médicaments étudie la demande de Pfizer/BioNTech d’administrer une troisième dose du vaccin contre le coronavirus. Si cet organisme approuve son administration, ce serait six mois après la deuxième dose.

L’objectif serait de renforcer la protection contre le SARS-CoV-2 qui, comme l’indiquent plusieurs études, dont celle de l’Université de Virginie, pourrait être réduite non seulement au fil du temps, mais aussi selon les tranches d’âge.

Le pharmacien des vaccins de Comirnaty a soumis à l’Agence européenne des médicaments un rapport de 300 personnes ayant reçu une troisième dose. L’EMA, oui, aura le dernier mot.