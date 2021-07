Vous avez pressé le mauvais citron toute votre vie : TikTok vous apprend comment le faire | Vie

Extraire tout le jus du citron est une tâche plus compliquée qu’il n’y paraît et vous l’avez mal pressé toute votre vie. TikTok vous apprend à le faire.

Il y a beaucoup de choses que nous faisons mal sans le savoir. Nous apprenons à les exécuter d’une certaine manière et dans notre environnement tout le monde les fait de même, nous continuons donc à les exécuter de la même manière sans nous demander si c’est la méthode la plus appropriée.

La façon de presser le citron en est un bon exemple. La méthode traditionnelle consiste à utiliser le presse-agrumes, bien que cette méthode ne soit pas la plus rapide et la plus pratique en cuisine.

Si vous avez l’habitude de vous déplacer entre les poêles, vous savez sûrement la presse manuelle, un outil très simple avec lequel il est possible d’extraire le jus de citron d’un geste rapide. Sur Amazon, vous pouvez trouver des options à partir de 5,99 euros.

Si vous connaissez le presse-citron manuel, il y a de fortes chances que vous l’utilisiez mal. La plupart des gens coupent le citron, le placent dans la cavité avec la pulpe vers le haut, puis pressent pour en extraire le jus.

Grâce à TikTok, nous avons découvert que ce n’était pas le moyen le plus approprié d’obtenir tout le jus. L’utilisateur @boomtisca a partagé une astuce qui vous permet d’obtenir tout le jus en utilisant ce même outil. C’est très simple à mettre en pratique et de nombreux utilisateurs de la plateforme disent qu’elle a changé leur vie.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la vidéo, il suffit de couper le dos du citron. En éliminant cette partie, le jus sort plus facilement et le citron est mieux pressé. Dans une autre vidéo, il montre que de cette manière, une cuillère à soupe de jus supplémentaire peut être obtenue.

Le contenu est devenu viral rapidement et Il y avait aussi beaucoup de gens qui mettaient des problèmes avec ce système pour presser le citron. Certains ont indiqué qu’il vaut mieux retourner le citron et mettre la partie de la pulpe face à la base, mais @boomtisca a fait une autre vidéo pour démontrer que cette méthode est plus difficile à réaliser et qu’on n’obtient plus de jus.

Une autre façon de presser un citron facilement et avec un minimum d’effort est celle présentée sur TikTok par la nutritionniste Jacqui Turner. Il suffit de percer les agrumes à une extrémité et de les presser. Vous pouvez voir ici comment mettre cette méthode en pratique.