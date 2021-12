Vous avez pris votre décision

Michael Masi aurait dû signaler le Grand Prix d’Abou Dhabi s’il voulait préparer une course en fin de course pour la victoire et le titre mondial.

Cela, dit Martin Brundle, aurait au moins signifié un « duel final de championnat direct » avec Lewis Hamilton et Max Verstappen sur des pneus assortis.

La finale de la saison de dimanche est passée d’un pétard humide à un rongeur d’ongles, mais controversé.

Le directeur de course de la FIA, Masi, a lancé un appel sans précédent pour permettre aux voitures doublées entre le leader de la course Hamilton et Verstappen, deuxième, de se défaire d’elles-mêmes.

Il y en avait huit au total, mais seuls les cinq qui auraient empêché une fusillade dans le dernier tour ont reçu le feu vert.

C’est une décision qui a mis Mercedes en colère car elle a laissé Hamilton un canard assis, les pneus durs du Britannique ayant environ 40 tours avec Verstappen sur des softs frais.

Et bien qu’il ait produit un drame de fin de saison, Brundle pense que cela aurait pu être fait d’une manière beaucoup plus juste.

Écrivant dans sa chronique Sky d’après-course, il a déclaré: « Avec le recul, cela aurait dû être un drapeau rouge pour que tout le monde puisse réinitialiser, la piste pourrait être dégagée et nous aurions un duel final de championnat sur des pneus assortis d’un classement. début.

« Cependant, cela créerait un précédent pour plus de drapeaux rouges à l’avenir. Comme cela aurait pu se produire en Azerbaïdjan, nous ne voulons pas d’une course, et donc d’un championnat, terminer avec les voitures alignées immobiles dans la voie des stands.

« Il y a un peu moins de mille cinq cents mots dans le règlement sportif définissant la procédure complète de la voiture de sécurité, y compris le passage des voitures doublées. Une fois que les voitures commencent inévitablement à s’arrêter, en particulier les leaders, il n’est pas tout à fait simple d’établir qui est réellement un tour de retard. Voici comment ils sont définis;

« Cela ne s’appliquera qu’aux voitures qui ont été doublées au moment où elles ont franchi la ligne à la fin du tour au cours duquel elles ont franchi la première ligne de la voiture de sécurité pour la deuxième fois après le déploiement de la voiture de sécurité. »

« Donc c’est clair alors… »

Et tandis que Masi devait faire face à cela et s’assurer que tout le monde sur la piste – les pilotes et les commissaires assistant à la Williams écrasée de Nicholas Latifi – était en sécurité, il devait également écouter Red Bull et Mercedes argumenter leurs cas opposés.

Brundle a ajouté : « Pendant ce temps, le directeur de course doit gérer l’incident sur la piste avec la sécurité en priorité, assister au lobbying du mur des stands des équipes exigeant de contrôler ce qui se passe ensuite ou de savoir s’ils peuvent se défaire eux-mêmes, rassembler les voitures encore en place. la course et recommencer dès que possible.

« Masi n’a naturellement pas voulu libérer les voitures doublées tant que la piste n’était pas dégagée de la voiture accidentée, d’un véhicule de dépannage et de personnes. Les deux derniers aspects resteront à juste titre des sujets sensibles en sport automobile.

« C’est facultatif si cela est jugé suffisamment sûr pour laisser les voitures en rodage se défaire, bien sûr, une voiture de sécurité signifie toujours un accident, des débris de piste ou de fortes pluies, mais la réglementation dit « toutes les voitures rodées » et non « toutes ».

« Avertissez les avocats car seuls les cinq clés ont été signalés pour mettre Verstappen directement derrière et même aux côtés de Hamilton pour la charge du dernier tour. Mercedes sentira pour toujours que le dernier tour était le devoir d’être derrière la voiture de sécurité.

Cependant, l’ancien pilote devenu expert n’a pas tardé à annuler toute suggestion de complot en faveur de Verstappen ou contre Hamilton.

Il a ajouté: «Je ne vais pas accuser ici de malveillance ou d’intention dans ces décisions et actions parce que je n’ai aucune preuve ou attente à cet égard, et vous avez tous pris votre décision de toute façon.

« Je peux comprendre pourquoi Mercedes et l’équipe Hamilton se sentent lésés, tout comme Red Bull l’aurait fait si la course s’était terminée derrière la voiture de sécurité. Parlez d’être entre le rock et l’enclume.

