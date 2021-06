Vous avez probablement reçu de très mauvais conseils sur Bitcoin

Il y a plusieurs années, alors que personne d’autre que les connaisseurs ne parlait de crypto-monnaies, j’ai pratiquement supplié un ancien éditeur d’InvestorPlace de me permettre d’écrire sur Bitcoin (CCC :BTC-USD).

Il a dû penser que j’étais folle mais au fond de moi, je savais qu’il avait tort – même si je ne pouvais pas le dire à l’époque. Aujourd’hui, j’ai une opinion plus nuancée sur BTC, une opinion qui, à mon avis, mérite vraiment d’être prise en considération.

En général, je reste loin de l’auto-gratification, surtout en ce qui concerne les marchés d’investissement. Croyez-moi, lorsque vous misez sur la spéculation pour la validation, vous allez avoir des problèmes. Mais lorsque vous dépendez des spéculations des autres pour la validation, c’est une recette pour un échec à long terme.

Cela dit, en ce qui concerne le flux et le reflux de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, je suis l’expert qui a traversé toutes les phases sauf évidemment le désespoir et le suicide.

Ne vous méprenez pas – j’ai enduré des moments sombres avec Bitcoin et le complexe de crypto-monnaie. Cependant, j’ai fait quelques paris fortuits plus tôt dans le récit crypto et ils ont très bien payé. Je peux sincèrement dire que cette classe d’actifs pas comme les autres a changé ma vie. Le plus visiblement, j’ai acheté ma maison tout de suite – et dans une partie très prisée des États-Unis, merci beaucoup !

Mais cela implique aussi que je suis surtout sorti du train Bitcoin. Et effectivement, j’ai. Certes, j’étais prématuré dans mon plan de sortie. Mais le fait est que BTC a changé ma vie d’une autre manière et pas pour le mieux. Pendant la majeure partie de la montée folle du marché de la cryptographie, j’ai souffert d’hypertension artérielle chronique. Je n’arrivais pas à comprendre à quel point des spéculations stupides avaient fait de moi une superstar, même si rien en moi n’avait fondamentalement changé.

Mais je savais aussi que cette balade pouvait se terminer en un clin d’œil. En regardant le prix BTC maintenant, il semble que ce soit sur le point de le faire.

Soyez brutalement intelligent avec Bitcoin

En regardant diverses opinions de défenseurs dans la blogosphère, je suis arrivé à la conclusion que l’incrédulité a causé une grande partie de la douleur que les détenteurs de Bitcoin souffrent actuellement. Principalement, vous entendrez l’argument selon lequel les grandes institutions achètent du BTC. De plus, vous rencontrerez l’argument de l’inflation.

Avec ces deux catalyseurs majeurs œuvrant en faveur des actifs décentralisés, comment Bitcoin peut-il s’effondrer comme ça ? Eh bien, ces deux arguments haussiers sont gravement erronés.

Tout d’abord, s’il est vrai que les institutions ont acheté du Bitcoin, vous devez également vous rappeler qu’elles répondent aux actionnaires. Et je ne pense tout simplement pas qu’ils aient la chaleur et le flou d’une exposition à un actif aussi volatil. Ainsi, pour éviter des dommages catastrophiques, si la BTC devait encore baisser, vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que ces institutions se vident.

Deuxièmement, l’inflation n’est peut-être pas la plus grande menace pour l’économie mondiale, mais plutôt la déflation. Regardez la tendance de vitesse de l’argent du dollar. Actuellement, il est proche des plus bas historiques, tandis que le niveau d’emploi aux États-Unis est en baisse de 4,5% par rapport à juste avant la pandémie. Ce sont des pressions déflationnistes et non inflationnistes.

Mais le plus gros contributeur aux retombées actuelles de Bitcoin est la psychologie du marché. L’une de mes entreprises récentes est d’aider à créer du contenu pour Blockster.com, un centre d’information et une communauté pour les opportunités liées à la crypto-monnaie. Dans un article publié le 13 mai, j’ai décrit comment BTC a sauté trop loin, trop vite.

Bien que je vous laisse lire les détails granulaires de ma thèse – qui implique des graphiques explicatifs – l’argument principal est que Bitcoin doit créer un support à des seuils de prix inférieurs avant de s’envoler vers des seuils plus élevés. En d’autres termes, BTC doit d’abord construire les fondations avant de s’attaquer au plafond.

Au lieu de cela, BTC a construit un plafond supérieur à 60 000 $, tout en dépassant son précédent record d’un peu moins de 20 000 $. Bien sûr, BTC tombera (éventuellement) car il n’a pas établi sa crédibilité à 20 000 $, sans parler de 60 000 $.

Par conséquent, le jeu intelligent basé sur la science de la psychologie du marché devait progressivement se vendre à mesure que BTC approchait de son apogée.

Observer les bas entrants

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à un peu moins de 37 000 $. Si vous êtes curieux de savoir où j’en suis, je ne serais pas un acheteur ici même si c’est presque la moitié de son record historique. Au contraire, mon objectif de baisse se situe entre 15 000 $ et 20 000 $.

Pourquoi cette gamme ? Si vous regardez les graphiques de mon histoire sur Blockster.com, vous remarquerez que l’action de trading est légère dans ce spectre particulier. À mon avis, BTC établira d’abord sa crédibilité dans cette gamme de prix, puis jettera lentement les bases entre 20 000 $ et 40 000 $. À partir de là, une cible à six chiffres n’est pas hors de question.

Mais il faut d’abord faire le travail. Et c’est pourquoi je ne suis pas à l’aise d’ajouter des cryptos à mon portefeuille en ce moment. Laissez la volatilité jouer ; surtout, laissez les grandes institutions vider (ce que je pense qu’elles le feront). A partir de là, parlons.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.