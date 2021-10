Vous avez réalisé des gains sur les actions américaines ? Voici comment déclarer vos revenus étrangers en ITR

Si vous avez réalisé des gains en capital sur des actions américaines, voici comment déclarer vos gains étrangers en ITR.

L’investissement dans des actions américaines est assujetti à l’impôt pour les résidents indiens et les gains étrangers doivent être déclarés lors du dépôt de la déclaration de revenus (ITR). Vous pourriez avoir gagné un revenu de dividendes ou des gains en capital ou avoir subi une perte en capital en investissant dans les actions américaines. Il existe des règles spécifiques pour les traiter et doivent être correctement déclarés dans le RTI afin d’éviter tout avis d’impôt sur le revenu.

Il n’y a pas d’impôt sur les gains en capital aux États-Unis, ce qui signifie que les gains réalisés sur la vente d’actions américaines sont exonérés d’impôt en vertu des lois fiscales américaines. Cependant, ces gains sont assujettis à l’impôt en vertu des lois fiscales indiennes. Sujit Bangar, fondateur de TaxBuddy.com, offre une vue d’ensemble de la structure fiscale sur les revenus étrangers provenant d’investissements en actions.

Fiscalité des actions américaines

Les contribuables résidents qui investissent dans des actions américaines doivent déclarer ces investissements dans leur RTI et également payer les impôts applicables sur les revenus générés par ces investissements. Ces investissements génèrent deux types de revenus : les revenus de dividendes et les gains en capital sur la vente d’actions. Les règles fiscales sont différentes pour les deux types de revenus. L’accord d’évitement de la double imposition entre l’Inde et les États-Unis (DTAA) garantit que les revenus ne sont pas imposés à deux endroits. Ainsi, vous n’avez pas besoin de payer d’impôt sur les mêmes revenus en Inde qu’aux États-Unis.

Revenu de dividende des actions américaines

Le revenu de dividendes sur investissement dans des actions américaines est imposable aux États-Unis à 25 %. Cet impôt est retenu et vous percevez un dividende net d’impôt. Supposons que vous ayez gagné 500 $ en dividendes, sur ce montant, 125 $ (25 %) sont retenus à titre d’impôt sur le revenu et seulement 375 $ sont crédités sur votre compte. En Inde, ce revenu de dividendes est imposé comme un revenu provenant d’autres sources et aux taux d’imposition applicables. Par conséquent, le montant de 500 $ (converti en Rs.) doit être déclaré comme revenu de dividendes. Ensuite, l’impôt sur le revenu total (y compris les revenus de dividendes) doit être calculé et contre cela, l’impôt payé en US de 125 $ peut être réclamé comme crédit d’impôt étranger. Ceci est conforme à l’article 25 de la DTAA Inde-États-Unis. Ainsi, vous n’avez pas besoin de payer d’impôt à deux endroits sur le même revenu. Cependant, les revenus doivent être déclarés en Inde, même si votre impôt à payer est nul.

Gains en capital des actions américaines

Le revenu des plus-values ​​est cumulé lorsque les actions américaines sont vendues ou transférées. Ces revenus sont des plus-values ​​à long terme (LTCG) si les actions sont détenues plus de 24 mois sinon il s’agit de plus-values ​​à court terme (STCG). Actuellement, il n’y a pas d’impôt sur les gains en capital aux États-Unis. Par conséquent, la totalité de l’impôt doit être payée en Inde sans demander de crédit d’impôt étranger. Les revenus des plus-values ​​doivent être calculés de manière identique au calcul des actions indiennes et déclarés en conséquence. L’exonération fiscale disponible pour les revenus LTCG jusqu’à Rs. 1 lakh en cas d’actions indiennes n’est pas disponible en cas d’actions étrangères. Le taux d’imposition du LTCG sur les actions étrangères est de 20 % et le même taux pour le STCG est au taux applicable à la dalle.

Si l’on subit une perte sur la vente d’actions américaines, la perte en capital à court terme peut être déduite du LTCG ou du LTCG, mais la perte en capital à long terme ne peut être déduite que du LTCG.

Formulaire de RTI

Les contribuables (non commerciaux) qui ont investi dans des actions étrangères (actifs) doivent obligatoirement produire un RTI dans le RTI-2 puisqu’ils doivent déclarer ces investissements étrangers dans l’annexe FA du RIR-2. Ce calendrier doit être rempli avec soin. Dans cette annexe, non seulement les détails des actifs, mais également les revenus provenant de ces actifs doivent également être déclarés.

