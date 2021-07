Vous avez regardé Sherni de Vidya Balan ? Voici quelques faits peu connus sur le suivi des tigres que vous devez savoir

Actuellement, il existe deux manières principales de suivre un tigre : les pièges photographiques, comme indiqué dans « Sherni », et les colliers radio (Photo : IE)

Le film “Sherni”, mettant en vedette Vidya Balan, sorti sur Amazon Prime Video, a suscité beaucoup d’intérêt pour la relation complexe que l’homme et le tigre partagent. Inspiré de la saga Avni de 2018, le film tourne autour de la tigresse Avni qui a été abattue dans la forêt de Pandharkawada dans le district de Yavatmal du Maharashtra. Le film montre comment le département des forêts a chassé la tigresse qui attaquait les humains. On pense également que la tigresse a tué au moins cinq personnes avant d’être capturée ou abattue. Comme le montre le film, Avni finit par se faire tuer par un tireur privé engagé par le département des forêts. Au Maharashtra, tout comme dans le film, le suivi d’Avni a testé les limites des compétences du département.

Comment traquer les tigres et pourquoi ?

Actuellement, il existe deux manières principales de suivre un tigre : les pièges photographiques, comme illustré dans « Sherni », et les colliers radio. Les pièges photographiques GSM peuvent également être utilisés si vous disposez d’une bonne connectivité Internet. Tiger a cette capacité accrue à se cacher lorsqu’il est sous le scanner. Ainsi, le suivi du tigre devient important non seulement pour les opérations de capture mais aussi pour comprendre son comportement global. Pour suivre les tigres, des colliers radio ont été utilisés (en tranquillisant et en mettant le collier autour de son cou) sur les tigres pour des études à long terme de leur comportement, de leur alimentation et de leurs mouvements. Avec l’aide d’une technologie très avancée de radiotélémétrie, les autorités peuvent suivre des informations en temps réel sur ses mouvements et ses schémas de dissimulation.

Rôle des caméras dans le suivi des tigres

Tous les tigres n’ont pas pu être tranquillisés et munis d’un collier radio. Ainsi, dans le cas d’un tigre sans collier, les gestionnaires de la faune doivent être dépendants du style traditionnel de traque des tigres, comme les excréments de tigre, les marques de carlin, les rayures sur les arbres, les pièges photographiques, entre autres. Les pièges photographiques sont placés aux endroits où le tigre est le plus susceptible de passer. Mais en dehors de ces endroits gardés par des caméras, les tigres continuent de se déplacer vers d’autres zones où les caméras peuvent ne pas être disposées. Et puis, seuls quelques emplacements du tigre peuvent être suivis. Les caméras ne sont vérifiées qu’après 2 à 12 heures. Au moment où la caméra capture l’emplacement, le tigre s’était déjà déplacé vers un autre endroit par eux, ne donnant aux autorités qu’une idée des zones où les chances de le trouver sont plus élevées.

Tigresse vient plus en conflit avec les humains! Pourquoi?

Avec l’aide d’un programme de suivi spécial, les gestionnaires de la faune ont également extrait des informations très importantes sur la tigresse. Selon elle, la tigresse a besoin de plus de nourriture que les tigres par rapport aux périodes de temps. Et c’est parce que la tigresse a un territoire relativement plus petit à défendre. Ainsi, il se déplace de haut en bas de la zone plus vigoureusement, dépensant ainsi plus d’énergie et nécessitant plus de nourriture. Cela est vrai même lorsque la tigresse ne se reproduit pas. C’est la principale raison pour laquelle cette grande proportion de tigresses femelles entre en conflit avec les humains. Les besoins alimentaires des femelles augmentent d’environ 24 % par rapport aux mâles dans les paysages dominés par l’homme.

Les précieuses leçons que l’on peut tirer du suivi des tigres sont les couloirs sûrs que ces tigres choisissent de migrer. Cela contribuera davantage à la conservation des tigres, car les migrations contribueront non seulement à réduire la surcharge de tigres en un seul endroit, mais également à garantir des variétés génétiques de tigres. Ainsi, le suivi des tigres permet d’identifier les endroits où les tigres se cachent. Plus tard, les gestionnaires de la faune se fortifient pour aider ces tigres à se déplacer ou à migrer vers d’autres endroits. Le Département des forêts et le Wildlife Institute of India (WII) prévoient actuellement un autre programme de recherche à long terme sur la surveillance et la dispersion des tigres dans le Maharashtra, qui se concentrerait également sur la couverture des petits oursons.

