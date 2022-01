Vous avez terminé votre Wordle du jour ? Essayez plutôt ces parodies

Une partie du charme de Wordle – le jeu de puzzle incontournable de cette saison – est que vous ne pouvez le faire qu’une fois par jour. Mais cela fait aussi partie de la frustration, aussi.

Car alors qu’il est merveilleux de penser à soi-même : « Ah, une pause-café. Il est temps de s’asseoir et de faire mon Wordle » (partie intégrante du « traitement du cerveau » indulgent que nous semblons tous avoir développé pendant la pandémie), vous voulez parfois gratter ce puzzle qui démange un peu plus longtemps.

Dans cet esprit, voici quelques-unes des parodies de Wordle les meilleures et les plus stupides que nous ayons vues jusqu’à présent. Soit ils poussent le format à des degrés ridicules, soit ils proposent des défis vraiment amusants, soit ce sont des blagues en un seul clic qui peuvent, au moins, vous aider à vous libérer temporairement de vos envies de Wordle.

Celui-ci fait exactement ce que son nom suggère. Vous devinez des gros mots au lieu de mots du vocabulaire plus vaste de Wordle. Les résultats sont livrés avec de petites remarques tranchantes : « Exact. Je suis sûr que ta mère sera très fière », et ainsi de suite.

Wordle mais yassifié, avec un fond pastel et des félicitations sur le thème (« Shantay tu restes ! »). Le créateur prévient que les mots gagnants sont plus susceptibles d’être NSFW qu’avec Wordle, mais il existe des raccourcis pour gagner. Comme l’a dit un commentateur sur Twitter : « Le secret de Wordle est de connaître la distribution des lettres en anglais et de s’ouvrir avec des mots qui contiennent beaucoup de lettres communes. le secret de Queerdle est de le faire une fois, puis de deviner le mot gay.

J’aime autant la parodie en un seul clic que la personne suivante, et Letterle tient ses promesses. Chaque jour, il propose un nouveau puzzle alléchant ! Chaque jour, vous avez la chance de tester votre intelligence et votre intelligence en devinant une seule lettre cachée ! Comme c’est sournois !

J’ai obtenu celui d’aujourd’hui en seulement six suppositions, ce qui, je choisis de le croire, est une preuve aussi bonne et aussi rigoureuse du QI de niveau Mensa que n’importe quel autre test sur le marché.

Il s’agit d’une « version contradictoire » autoproclamée de Wordle. Comme expliqué ici, Absurdle modifie les règles de Wordle pour rendre le jeu plus difficile à mesure que vous faites plus de suppositions. Alors que Wordle fixe son mot objectif chaque jour, Absurdle change le mot que vous recherchez à chaque fois que vous soumettez une proposition réussie.

Ainsi, par exemple, Absurdle pourrait commencer par le mot « CIGAR » pour lequel vous devinez « STERNS ». Le jeu note que vous avez bien le « R », mais change ensuite son emplacement avec un nouveau mot : « REBUT ». Et ainsi de suite. Fondamentalement, cela rend un jeu de Wordle plus difficile et plus long. Mais vous obtenez des suppositions infinies en guise de compensation.

Celui-ci est exactement le même que Wordle, mais vous pouvez jouer plusieurs fois par jour et modifier la longueur du mot que vous devinez. Si vous parvenez à résoudre quelque chose avec plus de six lettres, félicitations à vous. J’ai lutté pendant 10 minutes avec un puzzle de 10 lettres pour abandonner et on m’a dit que le mot était… adrénergique. Attention : réservé aux masochistes.

Si vous avez vu d’autres parodies de Wordle décentes (ou simplement des alternatives amusantes), n’hésitez pas à les déposer dans les commentaires ci-dessous. Le Verge Slack est envahi par les accros de Wordle, et nous pourrions faire avec une nouvelle façon d’obtenir notre dose.