Vous avez toujours voulu voir un volcan islandais entrer en éruption ? C’est maintenant votre chance ⋆ .

Volcan Fagradsfjall bouillonne et attend votre visite (Photo : Metro.co.uk/ Mathew Eisman/ Brooks Walker/ Laura Millar)

Il est à peine 9h en semaine mais déjà le parking juste à côté de la route 427, qui serpente le long de la côte de la péninsule de Reykjanes dans le sud-ouest de l’Islande, se remplit.

Un panneau officiel exige des frais de stationnement, tandis que des Portaloos attendent ceux qui en ont besoin et un tableau noir annonce une soupe d’agneau chaude, des fish ‘n’ chips et des hot-dogs.

Toute l’infrastructure autour d’une attraction touristique typique est ici – mais il y a à peine cinq mois, rien de tout cela, ni l’attraction touristique elle-même, n’existaient réellement.

C’est parce que ce n’est que le vendredi 19 mars, vers 20h45, qu’un tout nouveau phénomène s’est annoncé : en projetant des tonnes de lave de façon spectaculaire dans le ciel.

Ce volcan, situé dans une zone appelée Geldingadalir, au sud de la montagne Fagradalsfjall (lui-même un volcan en sommeil), est le premier à entrer en éruption ici depuis plus de 800 ans. Est-ce que quelqu’un savait que cela allait arriver ?

L’activité sismique n’est pas nouvelle en Islande – jusqu’à 100 tremblements de terre se produisent chaque jour (Photo : Matthew Eisman/.)

« Nous avons plusieurs systèmes volcaniques en Islande, dont Fagradalsfjall », déclare mon guide enthousiaste, le géologue Siggi Bjorgvinsson de Southcoast Adventures (excursion d’une journée à 558 £ pour un maximum de 12 personnes/46 £ par personne).

«Nous savons toujours qu’ils vont à nouveau éclater – c’est juste une question de quand. Il n’y avait eu aucun mouvement ici depuis 7 000 ans mais la tectonique des plaques [shifts in the earth that open up cracks to release built-up pressure] aurait pu durer un certain temps. Et six semaines avant l’éruption, une activité sismique assez forte a été enregistrée, nous savions donc que quelque chose se passait.

L’activité sismique n’est pas nouvelle en Islande – jusqu’à 100 tremblements de terre se produisent chaque jour, bien que la plupart soient à peine perceptibles. Mais ceux-ci étaient assez grands pour avertir les habitants du petit village de pêcheurs de Grindavik, le lieu habité le plus proche du volcan, que quelque chose se tramait.

La rédactrice de Metro Laura Millar sur le champ de lave encore fumant du volcan Fagradsfjall (Photo : Laura Millar)

“Cette nuit-là, j’étais assis à la maison en train de boire une bière”, se souvient Siggi, “et mon groupe Facebook de collègues geeks de la géologie a soudainement commencé à éclater d’activité. Quelqu’un a passé un appel et a juste crié : « C’est commencé ! » Vous pouviez voir la fusée rouge-jaune dans le ciel depuis Reykjavik [over 30 miles away]. Malheureusement, je n’ai pas pu m’y rendre tout de suite car je devais travailler le lendemain mais je me suis rattrapé depuis – ce sera ma 16e visite aujourd’hui.’

Je bombarde Siggi de questions et j’apprends que parce que la lave était initialement si épaisse et collante, comme de la mélasse, vous auriez pu la dépasser, mais que maintenant elle est plus liquide – enfin, pas tellement.

Il sort à environ 1 300 ° C et se fraye un chemin à travers tout sur son passage. Il s’est déjà répandu dans le fond de la vallée, créant ce que l’on appelle un champ de lave, et aujourd’hui, nous visons à voir la section la plus récente, qui a coulé il y a seulement quelques semaines, et à gravir le flanc d’une colline pour regarder dans les cratères.

Besoin d’un endroit où séjourner pendant votre voyage? Séjournez au Northern Light Inn et profitez d’une visite guidée du volcan (Photo : Brooks Walker)

Siggi voit mon appréhension et rit: “Ne vous inquiétez pas, nous appelons cela une éruption touristique, car ce n’est pas dangereux – bien qu’au départ, il ait libéré des gaz toxiques – il ne bouge pas aussi vite et il n’y a pas de chute de cendres.”

La dernière éruption majeure d’Islande, Eyjafjallajökull, en 2010, a fermé la plupart de l’espace aérien européen grâce au volume de cendres qu’il a craché dans l’atmosphère.

Alors que nous nous préparons à marcher jusqu’au sommet, je peux sentir le soufre et voir des panaches de fumée sur les bords du champ de lave, signe qu’il bouge toujours et détruit l’herbe et la végétation sur son passage. Avant d’atteindre le sommet, un épais brouillard descend.

“Ici, nous disons que si vous n’aimez pas le temps, il y en aura plus dans cinq minutes”, plaisante Siggi mais, malheureusement, le brouillard est là pour rester et mon rêve de regarder un paysage infernal enflammé aujourd’hui est déjoué .

Pendant que vous êtes en Islande, ne manquez pas ces points chauds géothermiques

Lagune céleste

Les piscines artificielles exploitent l’énergie géothermique naturelle

L’eau thermale chauffée par le noyau terrestre alimente la lagune céleste islandaise. Contrairement à sa sœur bien connue, le Blue Lagoon, cette station thermale est entièrement artificielle. À partir de 40 £ par personne.

Seltun

Ne vous laissez pas berner par sa beauté – les piscines de Seltún sont dangereuses (Photo : Alamy

Il y a des problèmes de bulles dans la zone géothermique de Seltún, également sur la péninsule de Reykjanes. Une série de mares boueuses et brûlantes, l’eau atteint ici plus de 100 ° C et est toxique.

Gunnuhver

Gunnuhver est connu pour son histoire surnaturelle – il porte même le nom d’un fantôme ! (Photo : ./imageBROKER RF)

La zone géothermique voisine de Gunnuhver a une vapeur brûlante qui jaillit furieusement des évents dans le sol, ressemblant à un souffle de dragon, et des flaques d’eau bleu laiteux bouillonnent à proximité.

Nous retournons au champ de lave, qui s’est en grande partie refroidi jusqu’aux 300°C à peine plus tempérés. À ses bords, cependant, le basalte noir durci est palpable, et je marche même dessus, m’émerveillant du fait qu’il est maintenant devenu une partie immuable du paysage islandais.

Siggi me dit que d’autres éruptions pourraient se poursuivre au cours des prochaines décennies ou que tout pourrait s’arrêter la semaine prochaine. Mon conseil? Allez-y maintenant et prenez-le pendant qu’il est chaud.

Discover The World comprend trois nuits comprenant la location de voiture, l’hébergement

au Northern Lights Inn and Hotel Klettur, et une excursion d’une journée sur la péninsule de Reykjanes et le volcan à partir de 568 £; vols de Londres à Reyjavik à partir de 140 £ aller-retour, icelandair.com

L’Islande est actuellement sur la liste verte. Vérifiez toujours les conditions d’entrée et de départ.

