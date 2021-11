Vous avez trouvé une offre de rêve sur Amazon / Flipkart ? Voici comment obtenir une remise supplémentaire, un cashback

Alors que les magasins font des heures supplémentaires et offrent des remises et des cadeaux pour attirer les clients, les sites de commerce électronique se font concurrence pour offrir la meilleure offre et attirer plus d’acheteurs.

Il pleut des offres et des réductions pendant la vente de Diwali, alors que producteurs et vendeurs se battent pour attirer un maximum d’acheteurs qui se bousculent pour saisir les meilleures affaires. Alors que les magasins font des heures supplémentaires et offrent des remises et des cadeaux pour attirer les clients, les sites de commerce électronique se font concurrence pour offrir la meilleure offre afin d’attirer plus d’acheteurs.

Alors que les sites de commerce électronique populaires comme Amazon et Flipkart offrent jusqu’à 70 à 80 % de remises sur certains articles, les clients peuvent toujours obtenir plus de remises et de remboursements !

Cela est possible car, avec les vendeurs, les banques et autres organisations se font également concurrence pour que les clients utilisent les instruments de paiement qu’ils ont émis.

Offres bancaires sur Amazon

Par exemple, si vous effectuez un achat minimum de 5 000 Rs sur Amazon, vous pouvez obtenir 10 % de remise instantanée supplémentaire jusqu’à 1 500 Rs en effectuant le paiement avec les cartes de crédit de RBL Bank, Bank of Baroda, Federal Bank et AU Small Finance Bank. . Vous pouvez également obtenir le même avantage en effectuant un paiement en utilisant les cartes de débit de la RBL Bank et de la Federal Bank.

Cependant, les clients bénéficieront d’une remise instantanée de 10% jusqu’à Rs 750, s’ils effectuent des paiements avec la carte de débit de l’AU Small Finance Bank sur un achat minimum de Rs 5 000.

D’autre part, vous pouvez obtenir une remise instantanée supplémentaire de 7,5% sur Amazon en utilisant l’option de transactions EMI offerte par la carte de crédit HSBC.

Offres bancaires sur Flipkart

De même, après avoir conclu un accord sur Flipkart, vous pouvez choisir de bénéficier d’une remise supplémentaire de 10 %, jusqu’à 1 500 Rs en effectuant le paiement avec les cartes de crédit du SBI sur un achat de 5 000 Rs ou plus, alors que vous obtiendriez un rabais de 1 500 roupies. sur le paiement par carte de crédit SBI sur un achat minimum de Rs 30 000.

En utilisant la carte de débit émise par le SBI, vous bénéficierez d’une remise de 10 % jusqu’à Rs 500, sur un achat minimum de Rs 5 000.

En effectuant un paiement avec la carte de crédit Flipkart-Axis Bank, vous obtiendrez 5% de cashback illimité sur Flipkart.

Autres offres

Outre les banques, certaines startups fintech proposent également de telles offres, si les paiements sont effectués par leur intermédiaire.

Par exemple, vous pouvez obtenir une remise instantanée supplémentaire de 10 % jusqu’à 1 500 Rs sur un achat minimum de 5 000 Rs sur Amazon en effectuant le paiement avec une carte de crédit OneCard.

Sur Flipkart, vous bénéficierez d’une remise instantanée de 15% sur votre première commande Pay Later de Rs 500 et plus.

De même, le site de remise en argent et de coupons CashKaro propose diverses options lucratives sur différents sites de commerce électronique, comme 5 % de récompenses supplémentaires sur certains produits sur Amazon, 8 % de remise sur certains produits et options de paiement sur Myntra et Ajio, tandis que le montant de La remise en argent peut aller jusqu’à 22,5% sur certains produits sur Tata CLiQ.

