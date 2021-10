Vous avez un avis d’information sur l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 143 (1) ? Voici comment lire, quoi vérifier

Image représentative

Comment lire un avis d’impôt sur le revenu ? Après avoir traité les déclarations de revenus déposées par les contribuables, le service des impôts leur envoie un avis de mise en garde en vertu de l’article 143 (1) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. Le service des impôts envoie cet avis de mise en garde à l’identifiant de courrier électronique enregistré du contribuable. Un SMS est également envoyé au numéro de portable enregistré du contribuable pour l’informer de l’avis envoyé à l’identifiant de messagerie enregistré.

L’avis d’impôt sur le revenu informe le contribuable si le calcul de l’impôt sur le revenu qu’il a donné dans le RTI correspond à celui du service des impôts, sur la base des informations dont il dispose. Lors du traitement du RTI, le service fiscal vérifie les erreurs arithmétiques, les incohérences, les calculs d’impôts et d’intérêts. Le ministère vérifie également le paiement de la taxe effectué. Et une fois le traitement de toutes les informations fournies par le contribuable terminé, le service des impôts envoie un avis de mise en demeure en vertu de l’article 143 (1).

Les experts fiscaux disent que vous devriez lire attentivement l’avis d’information sur l’impôt sur le revenu. Selon Abhishek Soni, co-fondateur et PDG de Tax2win.in, chaque fois que nous recevons un avis d’impôt sur le revenu du département, nous devons vérifier quelques éléments :

« Une fois que nous avons reçu un avis, la première chose que nous devons vérifier dans l’avis d’avis est si nos informations personnelles telles que le nom, l’adresse, le PAN, etc. sont correctes ou non », a déclaré Soni à FE Online. Dans l’étape suivante, il a dit que nous devons vérifier quel avis vous avez reçu, c’est-à-dire s’il s’agit d’un avis u/s 143(1) pour le traitement du RTI, s’il s’agit d’un avis défectueux u/s 139(9), s’il s’agit d’un avis d’évaluation d’examen u/s 143(2) etc. L’étape suivante consiste à lire et à faire correspondre le RTI que vous avez déposé et à vérifier le motif de l’avis. Sur la base de la nature de l’avis, vous devez vérifier la conformité qui doit être soumise comme le dépôt d’un RTI révisé, la soumission d’une demande de rectification, le paiement d’une demande, etc., a déclaré Soni. oe

A compter du 1er avril 2021, le Service des Impôts sur le Revenu doit adresser la mise en demeure au contribuable dans un délai de 9 mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel le RTI a été déposé. Ainsi, par exemple, si une personne dépose aujourd’hui un RTI pour l’exercice 2020-21, elle devrait alors recevoir l’avis de mise en demeure d’ici le 31 décembre 2022.

La date limite de dépôt du RTI pour l’exercice 2020-21 est le 31 décembre 2021.

Il est important de noter que les avis d’imposition ne se terminent pas avec l’article 143(1). Car seul un contrôle prima facie est effectué par le service fiscal au moment du traitement. Le département peut toujours envoyer un avis d’imposition dans une section différente pour plus d’informations à l’avenir.

