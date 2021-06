Vous avez un centre sportif municipal à Barcelone près de chez vous

16/06/2021 à 17h06 CEST

Barcelone dispose d’un vaste réseau de 41 installations sportives municipales équipé des derniers équipements et d’un grand nombre de services. Heures étendues sept jours sur sept, des salles de fitness, de musculation et de spinning, une multitude de cours dirigés, des espaces polyvalents, des piscines intérieures et extérieures, des espaces d’eau thermale & mldr; sont quelques-uns des services qui peuvent être appréciés dans les centres, qui élargissent constamment leur offre. Les dernières nouvelles sont la activités extérieures, dans les espaces extérieurs, et les activités en ligne, qui ont été créées dans le cadre de la pandémie, et qui sont un exemple clair d’innovation et d’adaptation aux nouvelles technologies dans les centres sportifs municipaux. Bref, une offre pour tous les publics et de tous âges.

Chaque quartier possède plusieurs centres sportifs municipaux afin que la pratique du sport soit accessible à tous les citoyens, en pouvant toujours avoir un centre près de leur domicile ou de leur lieu de travail. En outre, différents taux et modes de paiement sont proposés, ainsi que divers types d’aides.

Comme d’habitude dans le Conseil municipal de BarceloneL’accessibilité des centres est également assurée, offrant diverses facilités aux personnes ayant une certaine diversité fonctionnelle, telles que des tarifs spéciaux, des activités adaptées, des moniteurs de soutien, ou des aides auxiliaires dans les vestiaires et les installations.

Sécurité et hygiène garanties

En raison de la situation pandémique actuelle, tout le réseau des centres sportifs municipaux s’adapte et se réinvente de garantir le respect de toutes les mesures de sécurité et d’hygiène requises, voire de modifier certains espaces pour pouvoir proposer des activités de plein air et ainsi maintenir l’offre d’activités à disposition des utilisateurs dans les mêmes conditions qu’avant la pandémie, dans le respect des normes de capacité requises. La nettoyage et ventilation des espaces sportifs et les vestiaires sont des aspects fondamentaux pour garantir la pratique du sport et de l’activité physique dans les centres sportifs municipaux en toute sécurité.