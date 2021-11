Le site Web a vu les abonnés contribuer environ 6 000 $ au cours des deux premières semaines suivant la sortie de la fonctionnalité.

Twitter pour iOS : Désormais, tous les utilisateurs de l’application Twitter iOS peuvent Super Suivre certains créateurs. Super Follows est une fonctionnalité de monétisation pour les créateurs de contenu sur Twitter. La fonctionnalité avait été publiée pour la première fois par le site de microblogging en septembre uniquement aux États-Unis et au Canada, et elle permet aux créateurs de monétiser leurs comptes Twitter. Ils peuvent créer du contenu exclusif qui peut être monétisé à l’aide d’abonnements mensuels. La fonctionnalité avait été annoncée en février et certains créateurs l’ont obtenue en septembre. Le site Web a vu les abonnés contribuer environ 6 000 $ au cours des deux premières semaines suivant la sortie de la fonctionnalité.

Lire aussi | Facebook change son nom en « Meta » : cinq choses clés que vous devez savoir

Maintenant, la plate-forme de médias sociaux a annoncé qu’elle avait étendu la fonctionnalité et que tous les utilisateurs d’iOS à travers le monde pourraient Super suivre les créateurs de contenu sélectionnés.

Les utilisateurs qui souhaitent monétiser à l’aide de la fonctionnalité Super Follow doivent avoir au moins 18 ans pour pouvoir monétiser leurs comptes. Non seulement cela, mais ils doivent également avoir un minimum de 10 000 abonnés avec au moins 25 tweets envoyés au cours des 30 derniers jours. Si ces conditions sont remplies, ils peuvent demander à avoir Super Follows. Si leur demande est acceptée par Twitter, ces créateurs sont tenus d’envoyer au moins 25 tweets tous les 30 jours.

Les comptes Twitter sur lesquels Super Follows est activé peuvent gagner 97% des revenus générés par leurs abonnements Super Follows après les frais d’achat dans l’application, Twitter facturant une commission de 3%. De plus, dans les cas où un utilisateur gagne 50 000 $ grâce à ses abonnements, il obtiendrait jusqu’à 80 % des revenus après déduction des frais d’achat via l’application, car Twitter cherche à augmenter sa part de commission jusqu’à 20 % des revenus futurs. .

Le concept est que les Super Followers peuvent avoir accès à du contenu bonus qui n’est pas disponible pour les autres followers réguliers, et ces Super Followers obtiennent également des badges qui peuvent aider les utilisateurs à les identifier facilement. La fonctionnalité sera bientôt étendue aux utilisateurs d’Android et du Web, a déclaré la société. Cependant, aucun calendrier pour la même chose n’a encore été partagé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.