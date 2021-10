Vous avez un peu plus d’une semaine pour changer votre nom Battle.net gratuitement

Vous avez peut-être entendu dire qu’Activision Blizzard est en train de changer le nom de MCcree dans Overwatch parce que le développeur voulait nommer le personnage « quelque chose qui représente mieux » ce que représente le jeu, plutôt que de laisser McCree garder le surnom qui a été inspiré par Diablo 4 concepteur de niveau en chef Jesse McCree.

Eh bien, en l’honneur des développeurs qui ont changé le nom de McCree après que Jesse Mcree a été impliqué dans le procès en Californie contre la société, vous disposez également d’un temps limité pour modifier votre propre balise Battle.net.

« Alors que nous introduisons un nouveau nom, vous pourriez avoir envie de faire de même », a noté le développeur dans un article de blog. « À partir du 22 octobre 2021 et jusqu’au 5 novembre 2021, tous les joueurs se verront offrir un changement de nom BattleTag gratuit. Cela s’applique à toute personne qui n’a pas actuellement de changement de nom gratuit disponible. Les changements de nom existants ne seront pas cumulables pour une utilisation future. «

Si vous êtes impatient de changer votre BattleTag – peut-être avez-vous vous-même fait référence à McCree, ou quelque chose du genre – tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le support Blizzard et de créer un ticket et vous devriez voir un changement de nom dans environ 30 jours.

Les restrictions habituelles s’appliquent; en plus de devoir envoyer votre demande avant le 5 novembre, vous ne serez pas non plus autorisé à présenter un nom contenant des mots interdits (jures, insultes, informations personnelles, etc.).

Le changement de nom de McCree est dû au fait que le concepteur de niveaux dont le personnage hors-la-loi Overwatch a été nommé était l’un des employés de Blizzard accusés de harcèlement sexuel, d’intimidation ou de discrimination à l’égard des employées.

Le développeur et l’éditeur sont également critiqués pour des pratiques salariales déloyales envers les femmes et les minorités, et de nombreuses accusations ont été lancées contre les supérieurs pour ne pas avoir pris de mesures correctives efficaces pour lutter contre la «culture frat-boy» endémique au studio.

Activision-Blizzard a depuis conclu un accord avec la Commission de l’égalité des chances en matière d’emploi de Californie en s’engageant à créer un fonds de 18 millions de dollars pour indemniser et réparer les demandeurs éligibles.

Cependant, le département californien de l’emploi équitable et du logement s’est formellement opposé au règlement entre l’entreprise et l’EEOC, affirmant que le règlement causerait un « dommage irréparable » à son enquête sur l’entreprise.

Ce différend très désordonné – et très public – est en cours.