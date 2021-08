Vous avez un prêt sanctionné ? 5 conseils pour le gérer intelligemment

Le remboursement anticipé d’un prêt peut générer des économies importantes sur les frais d’intérêt, surtout si vous le faites pendant les premières années du prêt.

Un prêt peut vous aider à combler des déficits financiers et à atteindre des objectifs qui ne peuvent être atteints avec nos propres ressources. Cependant, avoir un prêt s’accompagne d’un engagement de remboursement, dont le non-respect peut avoir un impact négatif sur votre bien-être financier.

Suivre ces cinq conseils simples peut vous aider à gérer le fardeau de votre prêt :

1. Éviter les irrégularités dans les paiements EMI

Le remboursement en temps opportun des IME de prêt et des cotisations de carte de crédit reçoit la pondération la plus élevée parmi tous les facteurs pris en compte par les bureaux de crédit lors du calcul de votre pointage de crédit. Par conséquent, développez l’habitude de rembourser les IME avant leur date d’échéance. Le non-paiement des cotisations à temps peut entraîner des frais élevés et un taux d’intérêt relativement plus élevé. En plus de cela, le non-remboursement des IME à temps peut également avoir un impact négatif sur votre pointage de crédit et vos perspectives d’éligibilité aux prêts et aux cartes de crédit.

2. Inclure les IME de prêt dans le fonds d’urgence

L’objectif principal de la création et du maintien d’un fonds d’urgence adéquat est de faire face à des exigences financières imprévues comme une perte d’emploi soudaine, une maladie grave, une invalidité ou d’autres événements indésirables. Idéalement, la taille de notre fonds d’urgence devrait être égale à au moins six mois de dépenses mensuelles inévitables, y compris le loyer, les primes d’assurance, les IME, etc.

Disposer de fonds d’urgence adéquats vous permettrait de continuer à rembourser plus facilement les IME en cas d’exigences financières, et vous éviterait ainsi d’encourir des pénalités de retard, des frais d’intérêt plus élevés ou un impact négatif sur votre pointage de crédit.

3. Optez pour le transfert de solde chaque fois que cela est possible

L’option de transfert de solde vous permet de transférer votre prêt existant à d’autres prêteurs à un taux d’intérêt inférieur. Cela aide à réduire le coût global des intérêts et la charge EMI. Les emprunteurs existants dont la durée résiduelle du prêt est importante doivent comparer le taux d’intérêt prélevé sur leur prêt avec ceux accordés par d’autres prêteurs. La meilleure façon de le faire est de visiter les places de marché financières en ligne. Ces plateformes récupèrent les offres de prêt disponibles auprès de divers prêteurs en fonction de votre pointage de crédit, de votre revenu mensuel, de votre profil d’emploi, de votre profil d’employeur et d’autres facettes de votre profil de crédit.

Essayez de négocier avec votre prêteur existant pour réduire les frais d’intérêt, au cas où le taux d’intérêt accordé par d’autres prêteurs entraînerait des économies importantes sur le coût d’intérêt global de votre prêt existant. Allez-y avec l’option de transfert de solde si votre prêteur actuel refuse de baisser le taux.

De plus, avant d’exercer l’option de transfert de solde, assurez-vous de prendre en compte les frais de remboursement anticipé applicables, le cas échéant, prélevés par votre prêteur existant, ainsi que les frais de traitement et autres frais associés prélevés par le nouveau prêteur. N’utilisez l’option de transfert de solde que si les économies globales sur les frais d’intérêt l’emportent largement sur les coûts associés.

4. Remboursement anticipé du prêt lorsque vous avez des fonds excédentaires

Le remboursement anticipé d’un prêt peut générer des économies importantes sur les frais d’intérêt, surtout si vous le faites pendant les premières années du prêt. Essayez de rembourser le prêt par anticipation chaque fois que vous avez des fonds excédentaires. Si vous gérez plusieurs prêts, essayez d’abord de rembourser par anticipation le prêt avec un taux d’intérêt plus élevé.

Avant de rembourser un prêt par anticipation, assurez-vous de prendre en compte les frais de remboursement anticipé applicables (le cas échéant). Bien que la RBI interdise aux prêteurs de percevoir des frais de remboursement anticipé sur les prêts à taux variable, ils sont libres de percevoir des frais de remboursement anticipé sur les prêts à taux fixe. N’allez de l’avant avec l’option de remboursement anticipé que si les économies réalisées sur le coût d’intérêt global dépassent de manière significative les frais prélevés sur le remboursement anticipé du prêt, le cas échéant.

Vous devez également vous abstenir de rembourser par anticipation ou de bloquer un prêt en utilisant votre fonds d’urgence ou vos investissements destinés à des objectifs financiers cruciaux. Cela peut vous obliger à recourir à des prêts plus coûteux pour faire face à des exigences financières ou pour atteindre ces objectifs financiers cruciaux.

5. Examinez périodiquement votre rapport de crédit

Le rapport de crédit résume vos activités liées aux prêts et aux cartes de crédit, telles que rapportées par les prêteurs et les émetteurs de cartes de crédit. Les bureaux de crédit calculent votre pointage de crédit en fonction des informations saisies dans votre rapport de crédit. Ainsi, toute erreur de la part du prêteur ou du bureau ou même une activité frauduleuse dans vos comptes de crédit peut avoir un impact négatif sur votre pointage de crédit. La seule façon d’atténuer ce risque est de sortir votre rapport de crédit à intervalles réguliers.

L’examen fréquent de votre dossier de crédit, idéalement au moins une fois tous les trois mois, peut vous aider à accéder à des prêts personnalisés et pré-approuvés, à des offres de transfert de solde et de cartes de crédit en fonction de votre profil de crédit.

(Par Gaurav Aggarwal, directeur principal, Paisabazaar.com)

