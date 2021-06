Vous avez un téléphone avec un GPU Mali ? Ceci est la mise à jour Dolphin pour vous.

TL;DR

L’équipe derrière l’émulateur Dolphin a publié une mise à jour majeure pour les appareils avec GPU Mali. Il corrige une multitude de bugs liés au pilote GPU Mali. Les appareils avec GPU Mali incluent les téléphones Samsung alimentés par Exynos, les appareils Huawei et les téléphones MediaTek.

Dolphin est l’un des émulateurs les plus populaires sur Android à l’heure actuelle, permettant aux utilisateurs de jouer à une variété de titres Nintendo GameCube et Wii sur smartphones et tablettes. Cependant, l’un des plus grands défis pour les développeurs de l’émulateur est que les GPU Arm’s Mali ont tendance à être à la traîne par rapport à leurs concurrents en termes de prise en charge des pilotes.

Maintenant, l’équipe derrière Dolphin a révélé qu’elle avait résolu divers problèmes graphiques sur les appareils équipés de GPU Mali. L’équipe a déclaré que même si les pilotes maliens s’amélioraient, ils ont encore des problèmes majeurs.

Plus précisément, les développeurs de Dolphin ont signalé de sérieux bogues avec le soi-disant compilateur de shader GLSL, ainsi que les pilotes d’Arm implémentant la fonction dite “glCopyImageSubData” sur le CPU (vraisemblablement au lieu du GPU). Découvrez les problèmes dans les trois premières images ci-dessous et les résultats corrigés dans les trois dernières images.

L’équipe a confirmé que la prochaine mise à jour du Play Store pour Dolphin fournira ces correctifs. Donc, si vous avez un appareil équipé du Mali (par exemple, un téléphone Samsung équipé d’Exynos, un combiné Huawei ou un appareil équipé de MediaTek) et remarquez des problèmes visuels dans l’émulateur, vous devez rester assis et attendre cette mise à jour.

L’équipe de Dolphin a également noté quelques autres améliorations générales de la version Android de l’émulateur, telles qu’un correctif pour les entrées du contrôleur ne s’enregistrant pas correctement et la possibilité d’ajuster l’opacité des boutons virtuels.

Qu’en est-il des ordinateurs portables Windows alimentés par Arm ?

Jouer à l’émulateur sur PC à la place ? Eh bien, l’équipe a également testé la version Arm de l’émulateur sur l’appareil Surface Pro X de Microsoft. La Surface Pro X est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 2 et l’analyse comparative montre qu’elle bat le Macbook Pro 2018 dans trois des quatre jeux testés. Consultez le graphique ci-dessous.

Cependant, l’appareil Windows équipé de Snapdragon est toujours à la traîne par rapport à la version x64 de l’émulateur fonctionnant sur un Macbook Air M1 sous Rosetta. Et il est très en retard lors de l’utilisation d’une version native Arm de l’émulateur sur l’ordinateur portable Apple. Cela met définitivement en évidence la supériorité d’Apple dans l’espace informatique Arm et comment cela peut également entraîner des améliorations majeures dans le monde réel.

Néanmoins, nous sommes heureux de voir l’équipe Dolphin résoudre des problèmes majeurs avec la prise en charge du GPU Mali. Espérons donc que votre appareil Galaxy S20 ou Xiaomi à petit budget offre une expérience d’émulation plus raffinée.