Vous avez une console de jeux vidéo ? Cet appareil à 48 $ sur Amazon le rend tellement plus rapide – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tant de gens étaient coincés à la maison dans des blocages de coronavirus à la fin de l’année dernière, il ne devrait donc pas être aussi surprenant que les consoles de jeux vidéo de nouvelle génération de Sony et Microsoft s’envolent des étagères depuis leur première sortie. En plus de cela, la Nintendo Switch incroyablement populaire pourrait dépasser les ventes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X malgré son âge. Les consoles de jeu de la génération précédente comme la PS4 et la Xbox One se vendent également toujours rapidement car le jeu est redevenu si populaire. Pour faire court, tout le monde semble chercher des moyens d’échapper à tout ce qui se passe en ce moment, ne serait-ce que pour quelques heures à la fois.

Peu importe que vous veniez de vous acheter une toute nouvelle console de jeux vidéo ou que vous jouiez à vos titres préférés sur le même matériel depuis des années. Dans les deux cas, il y a un accessoire en particulier que vous devriez penser à vérifier. Non, nous ne parlons pas de choses basiques comme les contrôleurs ou les disques durs externes. On parle d’un simple petit gadget à 48 $ sur Amazon cela rendra n’importe quelle console de jeu vidéo tellement plus rapide.

Les jeux multijoueurs en ligne et le streaming de jeux sont de loin les meilleurs atouts des consoles modernes, si vous nous le demandez. C’est particulièrement vrai dans le paysage actuel, car se réunir à l’intérieur avec des amis pour jouer à des jeux n’est pas toujours conseillé à moins que tout le monde n’ait été vacciné. Bien sûr, rien ne gâche une session de jeu plus rapidement que lorsque les choses ralentissent en raison d’une mauvaise connexion Wi-Fi. Personne ne veut attendre que vous vous reconnectiez si votre connexion tombe en panne, et personne ne veut regarder votre flux si votre résolution continue de plonger.

Si cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent, vous pouvez essayer un nouveau routeur sans fil ou même un système maillé sophistiqué comme le Système Wi-Fi maillé eero 6 que tout le monde aime tant. Mais si vous voulez vraiment résoudre le problème, la clé est d’éliminer complètement le Wi-Fi.

Kit de démarrage CPL AV1000 TP-Link (KIT TL-PA7017) – Port Gigabit, Plug & Play, Ethernet sur P… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Il va sans dire qu’aucune connexion sans fil ne sera jamais aussi stable qu’une connexion de données filaire. Le problème, cependant, est que l’utilisation d’un câble Cat-6 et l’installation de ports Ethernet dans votre maison est une entreprise compliquée et coûteuse. Ce que vous ne réalisez probablement pas, c’est que le câblage est déjà là, vous ne l’utilisez tout simplement pas. Avec une solution comme la Kit de démarrage CPL AV1000 TP-Link, vous pouvez instantanément transformer vos anciennes prises de courant habituelles en ports Ethernet gigabit ultra-rapides ! Tout ce que vous avez à faire est de brancher un boîtier dans une prise de courant à proximité de votre routeur et un autre dans une prise de courant à proximité de votre console de jeux vidéo. Appuyez sur un seul bouton sur chaque boîtier pour les connecter, puis branchez-les à l’aide de câbles Ethernet ordinaires.

Voila ! Vous disposez désormais d’une connexion Internet filaire ultra-rapide partout dans votre maison. C’est si facile à mettre en place et les résultats sont instantanés. Vous devriez être fou pour ne pas au moins tenter le coup si vous êtes sérieux au sujet du jeu. Et en prime, vous remarquerez que tous les films, émissions de télévision et vidéos que vous diffusez à l’aide d’applications sur votre console en bénéficieront également. C’est vraiment un gagnant/gagnant.

Kit de démarrage CPL AV1000 TP-Link (KIT TL-PA7017) – Port Gigabit, Plug & Play, Ethernet sur P… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.