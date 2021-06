Vous avez une grande maison ? Le kit de maille simple et puissant Eero 6 est à 98 $ de réduction pour Prime Day

Amazon Prime Day est arrivé et la gamme de routeurs Eero d’Amazon est arrivée à la fête. En fait, il existe des tonnes d’excellentes offres Prime Day sur les appareils Amazon.

Construire un maillage Eero est l’un des moyens les plus simples d’obtenir une excellente couverture Wi-Fi dans toute votre maison. L’Eero 6 est le premier routeur Wi-Fi 6 d’Eero avec des vitesses AX1800 dans un boîtier compact. Chaque nœud Eero 6 couvre jusqu’à 1 500 pieds carrés et est facilement configuré et géré avec la puissante application Eero. Il n’est pas étonnant que l’Eero 6 soit l’un des meilleurs routeurs maillés Wi-Fi 6. Avec ce pack, vous obtenez un routeur Eero 6 et deux rallonges pour une couverture totale de 5 000 pieds carrés, et la taille compacte permet de les placer facilement dans l’emplacement optimal.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour Prime Day, vous pouvez obtenir ce kit pour 35% de réduction. C’est 98 $ de rabais sur le prix catalogue. Assurez-vous simplement que vous n’avez pas besoin de connexions Ethernet sur vos nœuds, car ce kit ne sera fourni qu’avec une seule gratuite. Si vous avez besoin d’une connectivité supplémentaire, vous devriez acheter la variante avec trois routeurs Eero 6, qui est également en vente, bien qu’un peu plus chère.

Système Wifi maillé Eero 6 (1 routeur + 2 rallonges) | 98 $ de rabais sur Amazon

Jusqu’à 5 000 pieds carrés de couverture et les vitesses Wi-Fi 6 AX1800 font de ce système maillé Eero 6 avec un routeur et deux rallonges un ajustement parfait pour la maison entièrement sans fil. Le routeur de base Eero 6 dispose d’un port Ethernet ouvert afin que vous puissiez connecter un appareil filaire ou un commutateur si vous en avez besoin.

L’une des meilleures choses à propos du passage au Wi-FI 6 pour ses systèmes maillés est qu’Eero peut désormais recommander ses routeurs compacts pour des vitesses Internet allant jusqu’à 500 Mbps. Si cela semble en contradiction avec les vitesses de l’AX1800, gardez à l’esprit qu’un système maillé double bande doit partager ses ressources entre les périphériques connectés et la connexion aux autres routeurs maillés. En pratique, cela signifie qu’un nœud distant pourra fournir environ la moitié de sa vitesse de 5 GHz aux appareils.

Source : Eero

Comme les autres routeurs AX1800 bibande, l’Eero 6 a une capacité totale de 1200 Mbps sur sa bande supérieure de 5 GHz et les 600 Mbps restants sont disponibles pour les appareils à 2,4 GHz. Vous n’avez pas à vous soucier de la bande à laquelle vous vous connectez, car votre réseau n’aura qu’un seul nom Wi-Fi. Le logiciel Eero reconnaîtra le type d’appareil connecté et le dirigera vers la bande appropriée. Par exemple, un PC sera déplacé vers la bande 5 GHz pour profiter des vitesses plus rapides tandis qu’un haut-parleur intelligent peut être mis sur 2,4 GHz pour une connexion plus cohérente.

Une grande chose à propos de la plate-forme d’Eero est que tous les Eeros fonctionnent avec tous les autres Eeros. Cela signifie que si vous souhaitez étendre votre maillage Eero sur toute la ligne, vous pouvez saisir l’Eero qui a le plus de sens pour cette zone. Cela signifie également que si vous souhaitez passer à une solution plus rapide, vous pouvez toujours utiliser vos routeurs et rallonges Eero 6 avec le nouveau routeur Eero pour une meilleure couverture. Lorsque vous créez un maillage, vous pouvez commencer petit et l’étendre selon vos besoins. Pour la plupart des foyers, ce pack est un excellent début qui peut être facilement étendu au besoin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

maîtriser votre machine

Vous avez un nouveau Chromebook ? Vous avez besoin de ces 25 trucs et astuces !

Chaque Chromebook est un outil puissant qui n’attend que d’être utilisé à son plein potentiel, et une fois que vous connaissez quelques astuces, vous aurez l’impression de tirer encore plus de valeur de votre ordinateur bon marché.

Pas de nid ? Aucun problème!

Vous cherchez des alternatives au Nest Wifi ? Voici les meilleures options.

Le Nest Wifi de Google est peut-être l’un des matériels de réseau maillé les plus connus sur le marché, mais c’est loin d’être la seule option disponible. Si vous cherchez des alternatives, il y en a beaucoup – et beaucoup d’entre elles font exploser Google.