Vous avez une location ? Rent the Runway’s Study Vans 1,3 M de vêtements déplacés – WWD

La location de vêtements a un avantage significatif sur l’achat de vêtements neufs, selon une étude complète et unique en son genre réalisée par Rent the Runway.

Menant l’étude d’évaluation du cycle de vie l’année dernière pour comprendre l’impact de son activité de location, l’étude suit l’impact environnemental du berceau à la tombe de la location par rapport à l’achat de nouveaux vêtements dans 12 catégories de vêtements (soit environ 85 % de l’inventaire total de RTR). Des robes de cocktail, des jupes, des pulls et des jeans figuraient parmi les vêtements examinés.

Le référentiel de données d’usure des clients du pionnier de la location sur une dizaine d’années, soit environ 27,1 millions d’usures dans des catégories clés, fonde l’étude. Les données sont extraites de 2010 à 2019 et supposent un maximum de trois utilisations par « enquête sur le bonheur » générée par les utilisateurs de l’entreprise, que les abonnés reçoivent après chaque location. Alors que de nombreuses pièces sont portées plus fréquemment, les données de port des consommateurs sont trois fois plus élevées.

À titre de comparaison sur les comportements vestimentaires nouveaux (ou linéaires) (en particulier en ce qui concerne l’utilisation et les rejets des consommateurs), RTR a en outre interrogé plus de 4 390 consommateurs basés aux États-Unis. L’entreprise a également demandé le soutien de sociétés tierces de conseil en développement durable Green Story et SgT pour l’étude.

« Il s’agit de l’une des premières études de ce type à examiner le système de location de manière holistique avec autant de données primaires. C’est également l’une des premières études qui compare le modèle de location à la consommation linéaire dans autant de catégories de produits », a déclaré Akhil Sivanandan, cofondateur de Green Story. « Les conclusions de Rent the Runway’s [life cycle assessment] représentent un pas en avant important pour l’industrie de la location et l’industrie de la mode dans son ensemble et, surtout, fournissent aux consommateurs des données indispensables pour les aider à faire de meilleurs choix plus écologiques.

Parmi les principales conclusions, RTR dispose enfin d’un chiffre de mise sur le marché pour la quantité de vêtements qu’il déplace des sites d’enfouissement : 1,3 million de vêtements depuis 2010. Outre une statistique convaincante pour les consommateurs qui envisagent peut-être la location, la statistique est un point de référence. pour les investisseurs étant donné les récents documents d’introduction en bourse de la société en juillet.

Sur l’importance de l’étude, Anushka Salinas, présidente et chef de l’exploitation de Rent the Runway, a déclaré dans une interview avec WWD : « Cela signifie que les femmes peuvent se sentir vraiment confiantes dans leur choix de louer, et en particulier — s’abonner — par rapport à l’achat. [new].…Plus un vêtement est en circulation, meilleurs seront les résultats environnementaux au fil du temps. C’est ce qui contribue à stimuler l’économie positive de notre entreprise au fil du temps. »

L’ACV représente l’intégralité de l’empreinte de RTR, y compris tous les transports (deux centres de distribution, des dizaines de boîtes de dépôt et l’activité de réparation), le nettoyage et l’élimination. Mais une partie de la «sauce secrète», comme l’appelait Salinas, y compris les détails concernant les opérations de blanchiment de RTR et les allers-retours sur le transport pour les livraisons et l’impact sur les émissions qui en découlent restent couverts dans l’étude, comme l’a déclaré la société. être une référence plus large et « conservatrice ».

“Là où nous n’avions pas une image parfaitement complète de quelque chose, nous nous sommes penchés de manière conservatrice dans la mesure”, a réitéré Salinas.

Les vêtements que vous louez comptent

Extrait du premier rapport d’évaluation du cycle de vie de Rent the Runway.

Selon l’étude, même une seule location dans votre garde-robe permet d’importantes économies environnementales sur les émissions d’eau, d’énergie et de dioxyde de carbone. Sur les 12 catégories examinées, RTR estime une réduction nette de 24 % de la consommation d’eau, une réduction de 6 % de la consommation d’énergie en kilowattheures (kWh) et une réduction de 3 % des émissions de CO2 pour un vêtement de location.

L’étude est également potentiellement illustrative de l’industrie de la location dans son ensemble. RTR a estimé les économies environnementales nettes de son modèle commercial au fil des ans à 54,7 millions de gallons d’eau, 33 millions de kWh d’énergie et 13,3 millions de livres d’émissions de CO2.

« Nous prenons très au sérieux la responsabilité d’être ce que nous pensons être la plus grande plate-forme de location à l’échelle probablement à travers le monde, c’est pourquoi nous avons abordé l’étude comme nous l’avons fait – nous voulions montrer et prouver l’impact global de la location dans totalité. Je pense que c’est quelque chose que nous avons réalisé avec cette étude », a déclaré Salinas.

Mais les vêtements que vous louez sont importants. Selon l’étude, de nombreuses options plus habillées (robes de cocktail, jupes, pulls) conviennent mieux à la location que les articles de base de tous les jours comme les jeans qui sont achetés pour être portés – et souvent.

Le jean est un sujet délicat en location. Le contrecoup a émergé de la communauté de la location à la suite d’une étude de chercheurs de l’Université de Lut qui a opposé la location, la revente et les nouveaux achats dans une comparaison sur les comportements circulaires. L’étude a basé ses conclusions sur 200 vêtements moyens pour les jeans, les conducteurs parcourant vraisemblablement un mile pour les locations. Le point principal était qu’il reprochait à la location d’être la pire pour l’usure en raison de facteurs de transport.

« Cette étude était incroyablement étroite par rapport à l’étude incroyablement large et ambitieuse que nous avons menée. Nous sommes certainement restés silencieux jusqu’à ce que tout soit lié de notre côté et jusqu’à ce que nous puissions partager nos résultats d’une manière hautement intègre et que nous disposions de toutes les données pour les sauvegarder », a déclaré Salinas. Dans le cas de RTR, les jeans ne représentaient que 7% des stocks en 2019 (ou 6% du total des locations depuis 2010). Pendant ce temps, les vêtements décontractés/de tous les jours représentent 86 % de l’inventaire de RTR.

Sur la route de la location

L’étude peut servir de guide pour les entreprises de location dans la formulation d’objectifs de durabilité à long terme. Les objectifs à long terme de RTR, d’une part, sont en cours d’élaboration au cours des prochains mois, selon Salinas. Malgré quelques inquiétudes persistantes concernant la durabilité de la location, RTR a fait des progrès pour améliorer son empreinte, notamment l’avènement des housses à vêtements réutilisables, l’abandon de son option d’abonnement illimité et la réduction des expéditions avant même son étude ACV.

“Ce n’est en quelque sorte que le début”, a déclaré Salinas. “Nous sommes déjà en voyage depuis longtemps, mais je considère en quelque sorte cela comme le début de notre prochain chapitre.”