Vous avez une PS5 ? Ensuite, vous pouvez obtenir six mois d’Apple TV Plus gratuitement

Sony et Apple se sont associés pour une offre Apple TV Plus. Les propriétaires de PS5 peuvent obtenir un abonnement de six mois à Apple TV Plus. L’offre est valable jusqu’en juillet de l’année prochaine.

Si vous êtes l’une des personnes chanceuses à mettre la main sur une PlayStation 5, vous auriez reçu la collection PlayStation de jeux PS4 acclamés par la critique dans le cadre du service PlayStation Plus. Les propriétaires de PS5 ont maintenant un autre avantage intéressant, sous la forme d’un abonnement gratuit de six mois à Apple TV Plus.

Sony a annoncé la promotion sur son site Web cette semaine, et les abonnés Apple TV Plus existants et nouveaux peuvent en profiter (bien que cela ne soit pas disponible pour les abonnés via Apple One).

Tout ce dont vous aurez besoin est un compte PlayStation Network et un identifiant Apple, ainsi qu’une PlayStation 5 – vous ne pouvez pas profiter de l’offre via un PC ou un smartphone. Consultez les instructions ci-dessous :

Recherchez l’application Apple TV dans la barre de recherche de la PS5 ou trouvez-la sous « toutes les applications » dans la section Médias. Téléchargez et ouvrez l’application, puis suivez les instructions à l’écran. Connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez un nouvel identifiant Apple si vous n’en avez pas encore.

L’offre est valable à partir de maintenant jusqu’au 22 juillet 2022, vous avez donc encore tout le temps de penser à souscrire à l’abonnement. Il ne s’agit pas non plus d’une offre réservée aux États-Unis, car la promotion est disponible dans environ 60 marchés. Ces régions comprennent l’Argentine, l’Australie, l’Allemagne, la France, l’Inde, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Vous pouvez consulter la liste complète ici.