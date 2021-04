Vous cherchez à diversifier votre portefeuille? Ajoutez des saveurs d’or, de l’immobilier dedans

Outre la gestion du risque de capital, la diversification est également utile pour minimiser le risque de taux d’intérêt, le risque de défaut, les risques liés au ralentissement économique et pour optimiser les rendements.

Pour minimiser le risque de pourriture de tous les œufs, il est dit: «Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier.» De même, pour minimiser les risques financiers, il est conseillé de ne pas investir tout l’argent dans un seul instrument, mais de diversifier l’argent d’investissement en incluant différents instruments dans le portefeuille. En effet, au cas où un instrument ne fonctionnerait pas, d’autres instruments performants annuleraient la perte et fourniraient des rendements positifs.

La diversification est absolument nécessaire en cas d’investissements dans des actions individuelles, car il existe un risque de perdre le capital investi.

En plus d’avoir de la dette et des actions dans un portefeuille, la diversification peut également être effectuée par d’autres classes d’actifs comme l’or, l’immobilier, etc.

Or

L’or est considéré comme une couverture contre le ralentissement économique et du marché, les investisseurs se réfugiant dans l’or lorsque d’autres classes d’actifs se débattent.

Ainsi, la présence d’or assure la stabilité des portefeuilles en équilibrant le rendement tout au long du cycle économique.

Golden Portfolio: connaître les différentes façons d’investir dans l’or et les risques encourus

Cependant, conserver de l’or physique à la maison peut entraîner des risques de vol, de cambriolage, etc. et un investisseur devrait dépenser de l’argent pour louer un casier et souscrire une assurance pour protéger l’or.

Il est donc préférable d’ajouter de l’or papier ou de l’or numérique – comme Sovereign Gold Bond (SGB), Gold ETF, etc. dans les portefeuilles, au lieu d’or physique.

«L’or peut représenter de 5 à 10% de l’ensemble du portefeuille. C’est parce que l’or a une faible corrélation avec les autres classes d’actifs traditionnelles. Le SGB est émis par le gouvernement indien et s’avère être une méthode sûre pour participer à l’or étant donné qu’il offre un rendement supplémentaire de 2,5%. Cela permet en outre aux investisseurs de profiter des rendements des lingots sans obligation de stockage et de manière simple et sans papier », a déclaré Nitin Rao, PDG d’InCred Wealth.

Immobilier

L’immobilier est une autre classe d’actifs qui peut ajouter de la stabilité aux portefeuilles et assurer un rendement régulier.

Cependant, l’achat d’une propriété nécessite non seulement d’énormes investissements, mais également des coûts d’entretien importants.

De plus, les biens immobiliers ne sont pas des actifs liquides, il peut donc falloir beaucoup de temps pour trouver un acheteur approprié au moment de la vente de la propriété.

Ainsi, juste à des fins d’investissement, des moyens plus réalisables et plus faciles d’investir dans l’immobilier sont par le biais de la fiducie de placement immobilier (FPI) ou par le biais d’investissements fractionnés qui nécessitent des investissements plus petits et une gestion professionnelle des propriétés.

Qu’est-ce qu’un investissement fractionné dans l’immobilier et en quoi est-il différent des investissements en FPI?

«Le REIT est un autre format d’investissement qui permet aux investisseurs d’exploiter des produits immobiliers à la confluence de l’appréciation du capital et des rendements réguliers. Il prolonge la croissance du capital via des allocations immobilières de qualité sans avoir à s’impliquer dans la gestion d’un projet immobilier physique. Dans ce domaine, faire des prévisions est relativement plus facile car tout, de l’actif aux flux de trésorerie, est défini avec moins de dynamiques impliquées que l’or », a déclaré Rao.

