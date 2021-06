Vous cherchez à être admis dans une université étrangère? Vérifiez les exigences de vaccination contre le Covid et comment vous faire vacciner en priorité

Politique de vaccination pour les universités étrangères à partir du semestre d’automne

Alors que le gouvernement permet enfin aux étudiants en attente de s’envoler à l’étranger pour des études supérieures de se faire vacciner en priorité et que les dates du semestre d’automne des universités internationales approchent, les étudiants indiens se précipitent dans les centres de vaccination Covid-19. Plusieurs universités étrangères, en particulier celles des États-Unis et du Royaume-Uni, ont fait de la vaccination complète un critère obligatoire pour que les étudiants internationaux puissent entrer sur le campus.

Universités étrangères nécessitant une vaccination

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada sont les principales destinations pour les étudiants. Actuellement, la plupart des universités et collèges des États-Unis et du Royaume-Uni demandent la vaccination complète des étudiants qui rejoindraient les campus pour le semestre d’automne. Plusieurs universités américaines comme l’Université de Californie à Berkley envisagent de fournir aux étudiants un vaccin approuvé par la FDA. L’Université de New York (NYU) exigera également que tous les étudiants – de premier cycle, diplômés et professionnels – soient vaccinés avec un vaccin autorisé par la FDA ou répertorié par l’OMS comme condition d’accès aux bâtiments de NYU. Il en va de même pour la Northwestern University.

Autre destination d’éducation populaire, l’Université Columbia exige la vaccination contre le COVID-19 pour tous les étudiants, de premier cycle et des cycles supérieurs, d’ici le début du trimestre d’automne 2021, au moins 14 jours après la deuxième dose (dose unique dans le cas du vaccin Johnson et Johnson). L’Université accepte tous les vaccins reconnus comme sûrs et efficaces selon l’OMS et dans des situations limitées, les étudiants peuvent recevoir le vaccin de l’Université sans frais.

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a décidé que chaque étudiant inscrit doit être entièrement vacciné contre Covid-19. La liste comprend également l’Université de Yale, Stanford, Harvard et Rutgers University dans le New Jersey.

Comme au Royaume-Uni, les consultants internationaux en éducation ont assuré que tous les étudiants internationaux des universités britanniques auront accès gratuitement aux vaccins Pfizer ou BioNTech. Le Canada n’a spécifié aucune exigence de vaccination, mais en fonction de la politique de l’université et de leur préparation au COVID-19, les étudiants internationaux peuvent devoir opter pour une quarantaine obligatoire de 15 jours dans un hôtel.

Options de vaccination pour les étudiants souhaitant être admis à l’étranger

Les universités étrangères qui ont rendu la vaccination obligatoire pour revenir sur le campus disent qu’elles reconnaîtront les vaccins approuvés par l’OMS. L’Inde a actuellement approuvé trois vaccins pour sa campagne de vaccination contre Covid-19 – le Covishield fabriqué par le Serum Institute, le Covaxin de Bharat Biotech et le Sputnik de la Russie, mais seul Covishield a été approuvé pour une utilisation d’urgence par l’OMS.

Qu’est-ce qu’un passeport vaccinal

Un concept qui permet l’entrée de personnes d’autres parties du monde, uniquement si elles sont complètement vaccinées. Le statut vaccinal est mentionné dans le passeport avec le vaccin reçu.

Comment les étudiants voyageant à l’étranger peuvent se faire vacciner entièrement en priorité

Dans le cadre des nouvelles directives pour la vaccination Covid-19, le Centre a déclaré lundi que ceux qui voyagent à l’étranger pour des études ou un emploi peuvent prendre la deuxième dose de vaccin Covid-19 de Covishield en 28 jours et obtenir leur certificat de vaccination lié à leur passeport. À l’heure actuelle, le calendrier du vaccin Covishield dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19 consiste à administrer la 2e dose à 12-16 semaines d’intervalle (c’est-à-dire après 84 jours), après l’administration de la 1re dose.

Les candidats doivent fournir la preuve de leur voyage dans un autre pays dans un but mentionné par le Centre de vaccination prioritaire sous la forme d’une lettre d’offre d’admission ou d’autres communications formelles, une lettre soutenant que la personne est un étudiant à l’université et doit retourner au institution, une lettre d’appel d’entretien ou une lettre d’offre d’emploi.

L’autorité compétente délivrera un certificat liant le certificat de vaccination avec le numéro de passeport chaque fois que nécessaire. Cette facilité sera bientôt disponible sur la plateforme Co-WIN.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.