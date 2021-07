Vous cherchez à faire de votre startup la prochaine licorne ? Voici comment obtenir un financement de démarrage

La collecte de fonds peut être un processus fastidieux en raison de l’inadéquation des attentes entre les fondateurs et les investisseurs. Cependant, les fondateurs doivent être cohérents et confiants quant à leurs plans d’affaires.

Après l’afflux massif d’investissements en capital-risque que nos startups ont vu au premier semestre, l’entrepreneur en série Bhavna Suresh a franchi un nouveau record avec sa startup 10Club. L’entrepreneur a récemment clôturé le plus gros financement d’amorçage en Asie du Sud pour un montant énorme de 40 millions de dollars, marquant ainsi un nouveau record dans l’histoire des licornes pour le pays.

En tant qu’entrepreneur débutant cherchant à passer à l’étape suivante, s’il y a quelque chose que vous pouvez apprendre de ces transactions importantes, c’est que les investisseurs parient gros et audacieux dans les startups émergentes. Ils n’ont pas peur de prendre des risques et de tester de nouvelles eaux. Les investisseurs sont désormais ouverts aux nouvelles idées et sont prêts à donner une opportunité aux entrepreneurs qui ont la capacité d’être des catalyseurs de changement.

Cependant, il y a un inconvénient. Dans cette première étape de la collecte de fonds, la plupart des startups sont tellement impliquées dans la réalisation de chiffres d’affaires convoités qu’elles oublient souvent ou ne sont pas familiarisées avec ce que les investisseurs recherchent réellement, perdant ainsi de précieuses opportunités.

Par conséquent, pour aider les entrepreneurs à parcourir cette route difficile, après avoir parlé à plus de 600 fondateurs l’année dernière, j’ai identifié les meilleures pratiques qui peuvent aider les entrepreneurs à obtenir ce financement initial pour leur entreprise.

Ces bonnes pratiques sont divisées en trois étapes selon le niveau auquel vous vous trouvez actuellement :

Avant le pitch

1) Sachez si vous êtes prêt à relancer ou non

Tout d’abord, les fondateurs doivent déterminer si la startup a atteint le bon stade pour lever des fonds ou non. Cela dépend de la situation actuelle et de la nature de votre entreprise (que vous ayez un MVP et une traction précoce), des objectifs commerciaux pour les 12 à 18 prochains mois et des fonds nécessaires pour les atteindre.

2) Déterminez votre stratégie de sensibilisation

Ensuite, préparez une liste d’investisseurs intéressés par le stade de votre startup. Comme à peine 10 % d’entre eux seraient intéressés, il est vital d’avoir suffisamment d’options. Les e-mails froids ont leur propre file d’attente, il est donc important de voir si vous avez des relations qui peuvent conduire à des présentations chaleureuses avec les investisseurs.

De plus, prévoyez de consacrer suffisamment de temps et d’énergie au processus de collecte de fonds – au moins deux à trois semaines. Pour cela, tenez compte du temps qu’il faudrait pour préparer les réunions, des sessions de suivi avec au moins la moitié d’entre eux et du temps tampon supplémentaire pour répondre aux demandes des investisseurs.

3) Préparez le matériel

Enfin, créez un pitch deck efficace en 10 à 11 diapositives, définissant un énoncé concis du problème, les compétences techniques de l’équipe, les caractéristiques et la vision du produit, la répartition des besoins en capital et votre stratégie de commercialisation. Astuce bonus – gardez une liste de FAQ prête pour les questions de suivi.

Une fois que des informations objectives ont été transmises, vous pouvez mieux utiliser votre temps pendant la réunion pour parcourir des données plus qualitatives.

Pendant la réunion

4) Concentrez-vous sur vos soft skills

Les startups en phase de démarrage continuent de décoller. Bien que la stratégie de produit ou de marché puisse être clairement définie, elle pourrait changer sur toute la ligne. Par conséquent, à ce stade, les investisseurs accordent plus d’importance aux capacités de l’équipe fondatrice. Gardez les chiffres et le plan d’affaires à portée de main, mais réservez la réunion pour communiquer les compétences générales.

Discutez de l’alchimie entre l’équipe, des forces de chaque membre, pourquoi vous êtes le meilleur choix pour résoudre le problème, votre vision et, surtout, pourquoi vous pariez votre vie là-dessus.

Dans l’ensemble, passez ce temps à partager avec les investisseurs toute valeur ajoutée qui pourrait autrement ne pas être apparente à partir du pitch deck.

Après le meeting

5) Soyez prêt à clôturer le tour bientôt

Après la réunion, l’investisseur travaillera sur le processus de due diligence. Ici, les startups peuvent aider davantage dans le processus de prise de décision.

Vous pouvez faire votre part pour vous assurer que le tour se termine rapidement afin d’éviter tout décalage pouvant entraîner le désintérêt des investisseurs. Gardez une salle de données prête avec les documents clés pour les investisseurs intéressés, soyez disponible pour les réunions de suivi et informez les investisseurs lorsque vous souhaitez clôturer le tour.

De plus, les fondateurs doivent évaluer l’intérêt des investisseurs pour décider quand arrêter d’explorer d’autres options d’investissement afin d’éviter une dilution excessive. Dans le même temps, il est de bonne pratique de laisser du temps aux investisseurs plutôt que de les chasser excessivement.

En un mot

La collecte de fonds peut être un processus fastidieux en raison de l’inadéquation des attentes entre les fondateurs et les investisseurs. Cependant, les fondateurs doivent être cohérents et confiants quant à leurs plans d’affaires. Le processus peut prendre du temps et peut également être un test de patience – cependant, une fois les obstacles initiaux résolus, le processus devient plus significatif et efficace, permettant aux fondateurs de se relever rapidement et de se concentrer sur l’avancement de leur startup au niveau supérieur. Par conséquent, lors de la préparation de votre argumentaire de financement, il est conseillé d’examiner attentivement vos informations d’identification actuelles et de suivre ces conseils pour vous assurer que votre financement de démarrage est transparent.

Par conséquent, qui sait, si tout se passe bien, votre startup sera peut-être la prochaine à rejoindre le club des licornes !

(Par Pearl Agarwal, fondatrice et directrice générale, Eximius Ventures)

