Vous cherchez à investir votre argent à l’échéance du PPF de manière fiscalement efficace ? Essayez ces schémas MF

in

Les investisseurs qui choisissent le PPF comme option d’économie d’impôt sont généralement des personnes averses au risque.

Les investisseurs qui choisissent le Fonds de prévoyance publique (PPF) comme option d’économie d’impôt sont généralement des personnes averses au risque. Cependant, la garantie souveraine, le taux d’intérêt plus élevé que les taux d’intérêt FD en vigueur, les intérêts exonérés d’impôt et l’absence d’impôt sur le montant reçu à l’échéance attirent souvent les preneurs de risques à en profiter également.

Comme la sécurité de l’investissement est le principal avantage du PPF, les investisseurs à la recherche d’autres options d’investissement pour garer leur argent à l’échéance au lieu de prolonger leur compte PPF pour cinq ans supplémentaires chercheraient à obtenir un rendement supplémentaire sans prendre beaucoup de risques.

Bien que les dépôts fixes soient sûrs, les rendements inférieurs et imposables les rendent peu attrayants.

L’autre option est le fonds commun de placement (MF). Sans leur exposition aux marchés actions, les OPCVM de dette sont considérés comme moins volatils que les fonds orientés actions.

Cependant, le régime de taux d’intérêt bas ainsi que le fait que les banques sont assises sur des liquidités excédentaires ont poussé le taux de rendement des fonds de dette à court terme. Ainsi, ces investisseurs doivent sélectionner les fonds de dette à plus long terme et peuvent être confrontés à un risque de durée et à certains risques de défaut à moins qu’une évaluation appropriée ne soit effectuée avant d’investir.

Malgré les risques de marché, les investisseurs PPF – ayant un horizon d’investissement de 5 ans – peuvent essayer les fonds d’actions.

Période de blocage élevée du PPF : combien de temps un candidat doit-il attendre pour obtenir de l’argent ?

« Les investisseurs PPF ayant un appétit pour le risque plus élevé et souhaitant prolonger le PPF A/c existant pendant 5 ans ou au-delà peuvent envisager d’investir dans des fonds communs de placement en actions. Malgré la volatilité inhérente aux actions, les rendements générés par les actions en tant que classe d’actifs dépassent généralement ceux générés par les instruments à revenu fixe, y compris PPF, NSC, etc. Directeur, Paisabazaar.com.

« Ces investisseurs peuvent répartir leurs investissements en actions entre les fonds à grande capitalisation, à moyenne capitalisation, à grande et moyenne capitalisation, à petite capitalisation, à capitalisation flexible, des fonds ciblés ou des fonds sectoriels/thématiques en fonction de leur appétit pour le risque et de leurs stratégies d’investissement préférées », suggère-t-il. .

« Ceux qui investissent dans le PPF pour bénéficier d’une déduction fiscale en vertu de la section 80C peuvent investir dans des plans d’épargne liés aux actions (ELSS). Ces fonds communs de placement à économie d’impôt suivent généralement l’approche du plafond flexible et ont la période de blocage la plus courte de 3 ans parmi tous les instruments d’investissement éligibles à la déduction fiscale en vertu de la section 80C », a ajouté Arora.

Les autres options que ces investisseurs peuvent également essayer sont les fonds investissant dans différentes catégories d’actifs – comme le BAF (Balanced Advantage Fund) qui investit à la fois en actions et en dette, AAF (Asset Allocation Fund) qui investit dans différents actifs financiers et MAAF (Multi Asset Allocation Fund) Allocation Fund) qui se diversifie davantage en intégrant de l’or, de l’immobilier, des fonds internationaux, etc. dans son portefeuille.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.