Vous cherchez à jouer à Chia Crypto? L’engouement XCH stimule ces 4 actions

La liste des pénuries qui augmente de façon exponentielle s’allonge de jour en jour. Des produits de base comme le bois et le caoutchouc aux produits plus robustes comme les micropuces, presque tous les secteurs sont touchés d’une manière ou d’une autre par des pénuries. Chia (CCC:XCH-USD), un nouveau jeu de crypto mettant l’accent sur l’exploitation minière écologique, pourrait être le catalyseur d’une autre pénurie dans un proche avenir.

Source: Shutterstock

Chia est l’un des nouveaux jeux cryptographiques les plus chauds. Lancée début mai, c’est l’une des pièces vertes les plus appréciées des investisseurs. Plutôt que d’utiliser l’algorithme de preuve de travail consommant de l’énergie de Bitcoin (CCC:BTC-USD), XCH utilise une preuve d’espace et de temps.

Essentiellement, cela permet aux mineurs d’allouer de l’espace disque inutilisé sur leurs ordinateurs pour l’exploitation minière XCH dédiée.

En tant que tel, l’exploitation minière n’est plus reléguée à d’énormes fermes de centaines ou de milliers de cartes graphiques. On peut extraire Chia sur leur ordinateur personnel pendant qu’ils l’utilisent. Amazon (NASDAQ:AMZN) permet même aux utilisateurs de penser à XCH sur leur cloud AWS, un énorme cosign de la monnaie.

Chia Crypto renforce la demande de disques durs

Alors que la crypto écologique Chia continue de gagner en popularité, elle entraîne une pénurie de disques durs. Les mineurs utilisent les disques durs pour allouer autant d’espace que possible à l’exploitation minière lucrative et à faible coût de XCH. Maintenant, les fabricants de disques durs deviennent un jeu solide pour les investisseurs.

Seagate (NASDAQ:STX) et Numérique occidental (NASDAQ:WDC), deux grands fabricants de disques durs, sont en plein essor grâce à la popularité de XCH. Avec les deux en hausse de 6,5% aujourd’hui, Morgan Stanley‘La prédiction d’un vent arrière crypto semble frapper le clou sur la tête. Des signes de pénurie de disques durs sont apparus récemment, car les disques durs de classe entreprise sont déjà rares. L’analyste Joseph Moore dit que les agriculteurs de Chia ont déjà acheté environ 10 exaoctets de disques de stockage.

Mais en dehors de l’exploitation minière de Chia, l’intérêt croissant pour l’agriculture cryptographique grand public renforce la pénurie de cartes graphiques existante. Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) et Nvidia (NASDAQ:NVDA) sont également en mouvement aujourd’hui. Il semble que le battage médiatique XCH pousse d’autres sociétés d’approvisionnement minier à la sympathie.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.