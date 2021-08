Vous cherchez un ordinateur portable extra productif ? Profitez des offres et avantages du Microsoft Store

Dans le Microsoft Store, vous trouverez l’appareil portable dont vous avez besoin avec des offres et des avantages super attractifs.

Puissance extrême, autonomie étendue, conceptions ultralégères, connectivité ou polyvalence sont des facteurs décisifs pour qu’un ordinateur portable progresse en productivité. Nous analysons ces qualités de la famille Microsoft Surface, profitant du fait que dans Microsoft Store, vous disposez d’offres et de promotions intéressantes.

La productivité du travail est, en termes populaires, la capacité d’effectuer un travail dans un certain temps. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus ce temps est court, plus la productivité est élevée. Qu’il s’agisse d’un emplacement physique au bureau ou de télétravail, il est crucial de disposer des moyens appropriés pour que la prestation soit la plus efficace possible. En ce sens, pour ceux qui travaillent au quotidien avec un ordinateur portable, ils reconnaissent que cet « outil » peut être une raison fondamentale pour progresser en productivité. La mobilité du matériel lui-même (compacité, légèreté et autonomie), la qualité de l’écran, l’efficacité du clavier ou la sécurité dans toutes les commandes, sont des variables qui influent sur la productivité, qui d’ailleurs concerne aussi le domaine de la formation et , pourquoi pas, à toute activité de divertissement.

Avant d’identifier les qualités productives de la gamme Surface de Microsoft, qui englobe à la fois les ordinateurs portables standards et convertibles et hybrides, nous rappelons que dans le Microsoft Store il y a des promotions, des offres et des avantages permanents tant dans leurs équipements que dans leurs accessoires et services. C’est vrai, l’achat d’appareils Surface directement depuis le Microsoft Store inclut, par exemple, Livraison standard et retours gratuits, garantie de prix la plus compétitive et 90 jours d’assistance technique gratuite. Il comprend également des offres spéciales pour les étudiants et des promotions permanentes telles que Packs Essentiels Surface, qui vous permettent d’économiser lorsque vous achetez l’appareil avec des accessoires supplémentaires, ainsi que d’obtenir une offre spéciale sur un abonnement à Microsoft 365 pendant 15 mois pour le prix de 12 si acheté dans le même achat.

Surface Laptop 4 : design et autonomie

D’un design très fin et ultra léger, attention à son clavier en Alcantara : un ordinateur totalement innovant et unique. L’autonomie est une autre de ses vertus, avec jusqu’à 19 heures d’autonomie, tout en se distinguant également par la qualité des appels vidéo, avec des images HD et un son optimisé par des professionnels. Son système de refroidissement ultra-silencieux garantit un grand confort en toute situation. Un appareil 100% polyvalent pour toute tâche de travail ou d’entraînement.

Disponible en 13,5″ et 15″. Écran tactile PixelSense. Processeurs jusqu’à AMD Ryzen 5 et Intel Core i7 11e génération. Son Dolby Atmos.

Achetez-le dans un pack et économisez

Surface Laptop Go : ultraléger avec une autonomie infinie

C’est une alternative idéale pour les utilisateurs qui combinent loisirs et travail sur le même ordinateur portable, même si l’équipement est partagé dans l’environnement familial. En effet, il est possible d’alterner les deux activités sans se soucier de l’autonomie, puisqu’il atteint jusqu’à 13 heures d’autonomie. Il est également hyper léger (un peu plus d’1 kg) et ses dimensions compactes vous invitent à l’emmener partout où vous en avez besoin. Pourquoi un écran tactile dans un ordinateur portable ? De nombreux utilisateurs sont surpris de voir à quel point, peu de temps après l’avoir utilisé, il est déjà un élément indispensable à leur productivité.

Disponible en 12,4″. Écran tactile PixelSense. Processeur Intel i5 de 10e génération. Capteur de doigt pour le déverrouillage.

Promotion du Microsoft Store : remise jusqu’à 200 euros jusqu’au 30 juin sur une sélection de modèles

Surface Pro 7 : le meilleur d’une tablette + le meilleur d’un ordinateur portable

La Surface Pro a été considérée par les experts, depuis son premier modèle, comme l’appareil qui allie le mieux les qualités d’une tablette à celles d’un ordinateur portable standard, étant une plate-forme idéale pour toute activité créative (utilisant le Surface Pen). Bref, une polyvalence totale pour tout type de besoin et avec une puissance inégalée dans sa catégorie. Son support intégré, enclin aux caprices, se traduit par un confort d’utilisation, tandis que le clavier dédié rend cet équipement multiforme pour toutes sortes de tâches. Son poids ultra-léger est parfait pour qu’il fasse partie de la vie de tous les jours sans causer d’inconfort.

Disponible en 12,3″ avec un design ultra fin. Classe d’ordinateurs portables Intel Core jusqu’à la 10e génération. Jusqu’à 10,5 heures d’autonomie. Visioconférence HD avec microphones de studio.

Promotion du Microsoft Store : Pack Surface Pro 7 Essentials: Comprend un choix de Surface Pro 7, un Type Cover à prix réduit et un abonnement de 15 mois à Microsoft 365 pour le prix de 12. De plus, vous pouvez économiser 20 % sur des accessoires en option comme un stylo, des souris, des écouteurs ou un support et jusqu’à 50 % sur une grande variété d’étuis et de housses.

Surface Go 2 : un compagnon dans votre sac à dos toujours disponible

L’appareil 2-en-1 le plus petit et le plus léger de la gamme Surface (un peu plus de 500 grammes) est un appareil parfait pour performer avec une productivité élevée dans le domaine du télétravail et de la formation à distance. Sa puissance et sa connectivité sont la garantie d’entreprendre n’importe quelle tâche bureautique, aussi complexe soit-elle. Il atteint une autonomie allant jusqu’à 10 heures et n’est pas moins de 64 % plus rapide que Surface Go.

Disponible en 10,5″ (résolution améliorée à 220 dpi). Dolby Audio. Connectivité LTE Advanced en option.

Promotion Microsoft Store : remise jusqu’à 125 € jusqu’au 23 juin

Surface Book 3 : puissance supplémentaire pour tout ce dont vous avez besoin

C’est l’ordinateur portable approprié pour les tâches les plus exigeantes, avec la qualité de se transformer en une tablette premium après l’avoir déconnecté de son clavier complet. Ses processeurs jusqu’à 32 Go, extrêmement puissants et l’écran tactile PixelSense sont également une invitation à la créativité graphique et multimédia (montage vidéo et son professionnel). C’est aussi un appareil optimisé en tant que plate-forme de jeu. Il crédite jusqu’à 17,5 heures d’autonomie.

Disponible en 13,5″ ou 15″ (jusqu’à 3 240 x 2 160). Jusqu’à Intel i7 10e génération. Dolby Atmos.

Promotion du Microsoft Store : Pack Surface Book 3 Essentials

