Vous cherchez un prêt immobilier le moins cher ? Découvrez les meilleures offres et les points importants à garder à l’esprit

Les emprunteurs potentiels de prêts immobiliers doivent également comparer les frais de traitement et les durées d’occupation proposées tout en comparant les différentes options de prêts immobiliers.

Beaucoup de gens considèrent que les saisons festives sont propices pour faire des dépenses importantes ou pour atteindre des objectifs de vie cruciaux. Pour capturer le plus gros gâteau de la demande de crédit accrue, les prêteurs immobiliers offrent des concessions intéressantes sur les taux d’intérêt et/ou les frais de traitement pendant la saison des fêtes.

Comme ces concessions peuvent entraîner des économies considérables sur le coût global du crédit d’un prêt immobilier, les emprunteurs potentiels de prêts immobiliers assis sur la clôture peuvent envisager de se prévaloir d’un prêt immobilier pendant la saison des fêtes. C’est peut-être aussi le bon moment pour acheter la maison de ses rêves en faisant appel à un prêt immobilier, car les prêts immobiliers sont actuellement disponibles à des taux d’intérêt bas sur 15 ans, ce qui, combiné à des prix du logement stables et à des offres festives attrayantes des promoteurs, peut s’avérer être un bonne affaire pour les acheteurs potentiels.

Cependant, il y a quelques points importants à garder à l’esprit avant d’opter pour un prêt immobilier.

« De nombreux prêteurs immobiliers offrent des taux d’intérêt plus bas aux demandeurs de prêt qui détiennent déjà des comptes de prêt ou de dépôt avec eux. Par conséquent, ceux qui envisagent d’obtenir des prêts immobiliers pendant la saison des fêtes doivent contacter les banques et les NBFC avec lesquelles ils détiennent déjà des dépôts ou ont utilisé des prêts », explique Ratan Chaudhary, responsable des prêts immobiliers, Paisabazaar.com.

Les emprunteurs doivent visiter les marchés financiers en ligne pour comparer diverses offres de prêts immobiliers disponibles auprès d’un large éventail de prêteurs en fonction de la cote de crédit du demandeur, de son revenu mensuel, de son profil d’emploi, de son profil d’employeur, etc.

« Les emprunteurs potentiels de prêts immobiliers devraient également comparer les frais de traitement et les durées d’occupation offertes tout en comparant diverses options de prêt immobilier. Les frais de traitement peuvent augmenter considérablement le coût global du crédit du prêt immobilier, alors que la durée du prêt influencerait l’abordabilité de l’IME et les frais d’intérêt globaux pour l’emprunteur. Par exemple, opter pour un mandat plus long entraînerait une baisse des IME mais des frais d’intérêt plus élevés, alors que l’inverse sera vrai pour ceux qui optent pour un mandat plus court », informe Chaudhary.

Les demandeurs de prêt immobilier doivent également se rappeler que les prêteurs préfèrent généralement prêter à ceux qui ont des obligations totales EMI, y compris celle du nouveau prêt immobilier, à moins de 50 % de leur revenu mensuel. Par conséquent, les demandeurs de prêt immobilier doivent utiliser les calculateurs EMI en ligne pour connaître leurs EMI optimaux après avoir pris en compte leur accessibilité EMI et leurs objectifs financiers inévitables, puis choisir leur durée de prêt en conséquence.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers les moins chers actuellement proposés par les principales banques et HFC :

