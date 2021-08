Vous cherchez un prêt personnel depuis une application ? Voici pourquoi votre candidature peut être rejetée

Image représentative

A la recherche d’un prêt personnel ? De nos jours, plusieurs applications de prêt personnel prétendent fournir des approbations faciles et rapides pour les prêts personnels. Cependant, de nombreuses fois, les demandes de prêt sont rejetées par ces applications pour diverses raisons. Il peut s’agir de documents insuffisants, d’un faible pointage de crédit ou de ne pas répondre aux critères d’éligibilité.

Selon Yogi Sadana, PDG de CASHe, les documents requis par une application de prêts personnels sont minimes. Avoir les documents appropriés est une étape cruciale pour réussir une demande de prêt rapide. Avant d’envoyer la demande de prêt, l’emprunteur doit parcourir attentivement la liste des documents requis et préparer les documents.

« Des applications telles que CASHe demanderont à l’emprunteur de fournir une preuve d’identité, une preuve d’adresse et une preuve de revenu. L’emprunteur doit s’assurer d’avoir au moins un document dans chaque catégorie. Une fois les documents soumis, le prêteur examinera et informera l’emprunteur de l’état de sa demande », a déclaré Sadana à FE Online.

De nombreuses banques ou institutions financières rejettent également la demande de prêt d’un emprunteur s’il a une faible cote de crédit. Plus les cotes de crédit sont élevées, meilleures sont les chances que leur prêt soit approuvé. Ainsi, avant de demander un prêt, l’emprunteur doit vérifier son pointage de crédit et essayer de l’améliorer.

« S’ils (les emprunteurs) ont un faible pointage de crédit, avant de demander un prêt personnel en ligne, nous leur suggérons d’essayer d’améliorer leur pointage. Rembourser votre crédit à temps et ne pas trop utiliser votre carte de crédit vous aidera », a déclaré Sadana.

Les demandes de prêt sont également rejetées si l’emprunteur n’a pas d’emploi ou de revenus réguliers.

L’un des prérequis de l’application de prêt personnel est que l’emprunteur soit un particulier salarié. Si l’emprunteur n’a pas de revenu fixe, sa demande de prêt sera très probablement rejetée.

Sadana a suggéré que si l’emprunteur n’est pas employé ou entre deux emplois, il devrait éviter de demander un prêt. « S’ils ont une autre source de revenus comme des revenus de location ou des investissements dans lesquels ils obtiennent des rendements mensuels, cela pourrait également les aider à prendre en compte leur demande de prêt.

En outre, leur employeur devrait idéalement être une entreprise enregistrée MCA. Il est important qu’ils soumettent le bulletin de salaire pendant 3 à 6 mois, ce qui signifie qu’ils doivent être dans une organisation particulière pendant cette période », a-t-il déclaré.

Outre les documents et les détails des revenus, il faut être éligible selon les autres critères mentionnés par l’application de prêt personnel. L’emprunteur doit être entre le groupe d’âge requis pour bénéficier du prêt personnel. En plus d’être un résident de l’Inde, ils doivent vérifier si l’application de prêt propose des prêts personnels en ligne dans leur ville.

Facteurs pris en compte lors de l’examen des demandes de prêt

Les plateformes de prêt voudraient savoir que l’emprunteur a la capacité de rembourser ce qu’il emprunte et, à ce titre, elles doivent s’assurer que l’emprunteur dispose de revenus suffisants et constants. Les exigences de revenu varient en fonction du montant qu’ils empruntent, mais généralement, s’ils empruntent plus d’argent, les prêteurs auront besoin d’un revenu plus élevé pour avoir l’assurance que l’emprunteur peut faire face aux paiements.

Deuxièmement, les plateformes de prêt tiennent également compte du ratio dette/revenu de l’emprunteur. Ils examineront leurs dettes mensuelles en pourcentage de leur revenu mensuel. Les prêteurs aimeraient évidemment voir un faible ratio dette/revenu, et si le ratio de l’emprunteur est supérieur à 43% – par exemple, si les remboursements de leurs dettes ne représentent pas plus de 43% de leurs revenus – la plupart des prêteurs n’accepteront pas leur demande de prêt.

« La plupart des prêteurs examinent souvent la cote de crédit et le rapport de l’emprunteur, car cela leur donne un aperçu de la façon dont ils gèrent l’argent emprunté. Un faible historique de crédit indique un risque accru de défaillance d’un emprunteur. Cela retient généralement de nombreux prêteurs car il est possible qu’ils ne récupèrent pas ce qu’ils ont prêté aux emprunteurs », a déclaré Sadana.

“Enfin, fournir la documentation nécessaire – qu’il s’agisse d’une preuve de revenu, d’une preuve de résidence, de relevés bancaires et d’une carte PAN ou de tout document requis pour adhérer aux normes KYC sont nécessaires pour terminer le processus de demande de prêt”, a-t-il ajouté.

