Vous cherchez un séjour de poche dans les collines? goSTOPS annonce 4 nouvelles auberges pas chères dans l’Uttarakhand

Tourisme en Uttarakhand : Avec “Les montagnes appellent” étant la nouvelle devise de voyage des milléniaux et de la génération Z, l’Uttarakhand est rapidement en train de devenir une destination privilégiée pour les voyageurs et les touristes. En conséquence, goSTOPS, qui propose des hôtels pour les routards, en particulier les jeunes, a décidé d’offrir davantage de séjours goSTOPS dans l’État vallonné du nord. À l’heure actuelle, goSTOPS dispose d’un service d’hébergement à Rishikesh Tapovan, mais il a annoncé la création de nouveaux à Rishikesh Lakshman Jhula avec Mussoorie, Kasar Devi et Mukteshwar.

goSTOPS Rishikesh Lakshman Jhula est la deuxième propriété à être exploitée par goSTOPS à Rishikesh. L’établissement dispose de 30 chambres, a déclaré goSTOPS, et comme les autres goSTOPS, il vise à offrir un hébergement de poche idéal pour les jeunes. Il a été installé à une courte distance de marche du fleuve Saint Gange et dispose également de coins pour des jeux et des activités amusantes.

Pendant ce temps, le Mussoorie goSTOPS offre une vue sur les montagnes du puissant Himalaya, avec des feux de joie de minuit. Pour les voyageurs qui souhaitent visiter les montagnes juste pour s’imprégner de la nature et trouver du réconfort sans sortir et visiter la ville, la propriété propose également un home cinéma et une aire de jeux intérieure pour patienter le temps. Il propose également un coin salon commun où les touristes peuvent se parler, et la propriété se trouve à quelques pas de Mall Road.

A Kasar Devi, le nouveau logement goSTOPS compte 50 lits et est installé à 2 420 mètres d’altitude. L’entreprise espère que la propriété sera populaire parmi les citadins, car elle offre également des vues panoramiques sur la région.

Mukteshwar est rapidement en train de devenir une destination privilégiée parmi les jeunes et, par conséquent, goSTOPS a mis en place un hébergement de 22 lits sur la route principale de sargakhet à Mukteshwar. L’établissement offre également aux touristes une vue sur les imposantes montagnes et propose des jeux et des activités pour les clients intéressés.

