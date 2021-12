Commencez par évaluer les dépenses de santé de votre famille et estimez les besoins. Il doit être basé sur votre expérience, l’expérience de vos amis/famille et les coûts d’hospitalisation potentiels en cas d’hospitalisations courantes.

Vous cherchez une assurance santé pas chère ? Voici comment faire le bon choix

Le besoin d’assurance maladie est devenu plus évident avec l’augmentation des hospitalisations et des dépenses médicales corrélées, en particulier après la pandémie. Cela a affecté les revenus, la santé et le bien-être de la plupart des familles, à cause de quoi les gens ont commencé à opter pour des plans d’assurance maladie fiables pour protéger leur santé et leurs économies.

Vikul Goyal, fondateur et PDG de Bimaplan, déclare : « Une police d’assurance maladie est recherchée afin de prendre en charge un montant important des dépenses médicales. S’il est important d’acheter un plan de santé qui répond à vos besoins médicaux et à ceux de votre famille, il est tout aussi important qu’il convienne à votre budget.

Par conséquent, choisissez un plan abordable avec un maximum d’avantages pour vous assurer que vous et les membres de votre famille êtes couverts.

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez choisir le meilleur plan abordable;

Vérifiez la somme assurée : commencez par évaluer les dépenses de santé de votre famille et estimez le besoin. Il doit être basé sur votre expérience, l’expérience de vos amis/famille et les coûts d’hospitalisation potentiels en cas d’hospitalisations courantes. Ceux-ci peuvent inclure les coûts de traitement et de chirurgie lors d’un accident, d’une maladie grave, d’infections saisonnières et de COVID-19. Ces facteurs vous aideront à décider de la couverture ou de la somme assurée.

Recherchez un plan avec les caractéristiques souhaitées : en fonction de vos besoins, de vos préférences et de l’abordabilité, les experts disent qu’il faut choisir les caractéristiques du plan, notamment la limite de loyer de la chambre, les prestations de maternité, l’ambulance d’urgence, la durée avant et après l’hospitalisation, les procédures de garderie, les bilans de santé complémentaires , hospitalisation à domicile etc.

Vérifiez les services à valeur ajoutée : il peut s’agir d’une couverture ou d’avantages supplémentaires qui fourniront des OPD/téléconsultations, de l’argent de l’hôpital pour des indemnités journalières fixes. «Ces avantages supplémentaires peuvent aider à couvrir la perte de revenus quotidiens ou d’autres dépenses accessoires telles que les déplacements, la nourriture et l’hébergement. Optez pour des plans de recharge pour une couverture supplémentaire à faible coût », ajoute Goyal.

Regardez le réseau hospitalier et le processus de réclamation : Enfin, pour utiliser l’assurance lorsque vous en avez le plus besoin, choisissez un assureur ou un intermédiaire qui vous fournira une prise en charge des réclamations pour obtenir facilement les prestations et les remboursements au moment du besoin.

Goyal explique : « Regardez le taux de règlement des sinistres de l’assureur. Cette information est disponible sur le site Web de l’assureur ou sur le site Web de l’IRDA. Vous pouvez également demander à votre agent les informations requises.

Il ajoute : « C’est dans des moments incertains comme ceux-ci que l’assurance-vie agit comme un plafond offrant un abri et une protection contre tout incident fâcheux. Par conséquent, il est essentiel d’éduquer la famille et de souscrire une assurance comme une nécessité au milieu de la pandémie. »

