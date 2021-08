Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera virer ⋆ .

Certains chrétiens ont une idée très limitée de ce que comprennent les «bonnes nouvelles», et pour les radiodiffuseurs religieux nationaux, cela n’inclut pas les bonnes nouvelles sur les vaccins Covid. Leur porte-parole, Dan Darling, a écrit une chronique dans USA Today, “Pourquoi, en tant que chrétien et américain, j’ai reçu le vaccin COVID” (derrière un mur payant). Il y a quelques jours, il est allé sur Morning Joe pour expliquer pourquoi il l’avait écrit.

«Je crois en ce vaccin parce que je ne veux voir personne d’autre mourir de COVID. Notre famille a perdu trop d’amis proches et de parents à cause de COVID, y compris un oncle, un membre d’église bien-aimé et notre professeur de piano », a déclaré Darling à Scarborough.