Vous crierez sur les rôles les plus surprenants de Macaulay Culkin

Basé sur une tournure des événements de la vie réelle, Culkin a joué “King of the Club Kids” Michel Alig, qui a passé près de 17 ans en prison pour homicide involontaire après que lui et Robert “Freeze” Riggs ont tué et démembré un autre amateur de la vie nocturne new-yorkaise Andre “Angel” Melendez en 1996. Riggs a également purgé une peine de prison pour homicide involontaire.

Pour se préparer au rôle, Culkin a rendu visite à Alig derrière les barreaux, racontant Barbara Walters en 2003, « Nous avons passé quatre heures à la prison. Je n’étais jamais allé en prison auparavant. cette façade. Il jouait le numéro de ‘Michael Alig’ pour moi, le gars sauvage et fou. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait lui aussi un côté sombre, l’acteur de 25 ans a répondu : “Je suppose que vous pouvez dire ça. Mais pas aussi sombre que lui. C’est si facile de me voir comme ce méchant petit ce truc, tu sais ? Ce méchant petit, comme, tu sais, un gamin aux cheveux blonds, qui fait des ennuis à tout le monde. “

De plus, il a rappelé à Bunny Ears le look glam-rock qui était essentiel pour Michael, “Je me suis toujours sentie jolie, mais c’est là que j’ai appris que j’étais en fait jolie. Cela m’a appris à parfaitement comprendre pourquoi les femmes mettent tout ce temps à se préparer . . Ça en vaut la peine et j’avais l’air génial. “

Reconnaissant sa longue pause sous les projecteurs, Culkin, qui apparaissait dans son premier film depuis Richie Rich, a déclaré à Walters: “Je ne veux pas faire ce que je faisais avant. Avant, vous savez, c’était comme si les moyens de subsistance des gens étaient sur la ligne … Ils aiment construire une industrie à partir de moi. C’était juste cette dynamique vraiment étrange qui, je pense, m’a mis mal à l’aise pendant une grande partie de ma jeune vie. Je ne fais pas partie de ces personnes qui ont besoin de cette gratification de faire genre 10 films par an… J’essaie juste d’être, vous savez, un artiste.”