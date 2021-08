Vous demandez à Google de bloquer le contenu pour violation du droit d’auteur… et l’une des adresses est la vôtre | La technologie

Les robots pour supprimer le contenu protégé par le droit d’auteur ne sont pas intelligents et la preuve en est qu’une chaîne ukrainienne les a utilisés pour signaler plusieurs sites Web à Google, mais la plainte incluait également une adresse appartenant à cette chaîne.

Internet regorge de contenus et une grande partie est conforme aux droits d’auteur, tandis qu’une grande partie ne l’est pas. Google fait tout son possible pour s’assurer que le droit d’auteur est strictement appliqué, même s’il finit par bloquer ou éliminer des vidéos, des sites Web ou des chaînes entières qui font un usage respectable de contenu protégé par le droit d’auteur..

Et, est-ce que le droit d’auteur ou les droits d’auteur sont l’un des problèmes les plus complexes à traiter sur Internet. Ce qui se passe, c’est qu’au cours de ces années, des utilisateurs et des entreprises ont émergé qui se consacrent à filmer le contenu d’autres personnes et à le faire passer pour le leur.. La réponse de Google a été de créer un système capable de détecter ces contenus, afin de les éliminer.

Le principal problème avec l’approche de Google est que, vu que c’était si simple, des entreprises ont émergé qui se consacrent à tirer parti du système. Ces sociétés ont un mode de fonctionnement assez simple : elles revendiquent directement auprès de Google des contenus protégés par des droits d’auteur concernant une vidéo, un site Web ou une chaîne populaire ou visité afin de conserver les revenus..

Mais, Que se passe-t-il si, lors d’une demande de droits d’auteur, Google détecte que le site Web à l’origine de la réclamation enfreint les règles relatives aux droits d’auteur ? La réponse a été obtenue grâce au fait que TRK Ukraine, une chaîne de télévision ukrainienne, a décidé de porter plainte auprès de Google concernant des contenus hébergés sur une adresse IP spécifique.

La surprise de la chaîne est que cette adresse IP appartient à l’un de ses serveurs où ce contenu est hébergé. La vérité est que cette erreur est due au fait que de nombreuses entreprises telles que TRK Ukraine utilisent des entreprises pleines de robots conçus pour rechercher, trouver et signaler à Google sites qui utilisent du contenu protégé par le droit d’auteur.

Dans ce cas, la société spécifique est Vindex, dont la fonction principale est de servir de chien renifleur pour ce type de contenu.. Ce qui se passe, c’est que, plusieurs fois, ils utilisent l’excuse du droit d’auteur pour agir en tant que juge, jury et bourreau avec de petits sites Web ou des personnes qui utilisent correctement le contenu.

Les poursuites pour contenu protégé par le droit d’auteur sont très d’actualité et continueront d’être présentes dans le monde moderne. Les entreprises qui se consacrent à la création de robots se multiplient de plus en plus et Google, pour éviter les problèmes, en tient généralement compte, bien que les affirmations soient souvent disproportionnées..