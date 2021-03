Vous détenez un compte d’épargne dans cette banque? Préparez-vous à payer sur dépôt en espèces, retrait à partir du 1er avril

On peut également profiter des modes de transfert de fonds de NEFT, IMPS, RTGS via l’application IPPB Mobile Banking.

Si vous détenez un compte d’épargne auprès de la India Post Payments Bank (IPPB), cette nouvelle est pour vous. L’IPPB, dans une circulaire, a proposé d’introduire des frais sur les dépôts en espèces, les retraits d’espèces et les transactions du système de paiement activé Aadhaar (AEPS) à partir du 1er avril. Cela signifie donc que vous ne devrez payer des frais que si vous avez dépassé le nombre de transactions gratuites autorisées en un mois.

Les frais sont basés sur les deux modes de transactions – les transactions en espèces et les transactions AePS. Il y aura un certain nombre de transactions qui resteront gratuites dans un mois. En outre, des frais seront appliqués en cas de dépassement d’un certain montant de dépôt et de retrait en espèces dans un mois.

Frais de transaction en espèces IPPB (à partir du 1er avril 2021)

Compte d’épargne de base

Retrait d’espèces: gratuit jusqu’à 4 transactions par mois; Limite libre de poste, 0,50% de la valeur sous réserve de Rs minimum. 25 par transaction.

Compte d’épargne de base: les dépôts en espèces resteront gratuits

Épargne (autre que le compte de base) et comptes courants: retrait d’espèces gratuit, jusqu’à Rs. 25000 par mois;

Limite post-libre, 0,50% de la valeur sous réserve de Rs minimum. 25 par transaction.

Épargne (autre que le compte de base) et comptes courants: Dépôts en espèces Charges gratuites, jusqu’à Rs. 10000 par mois;

Limite post-libre, 0,50% de la valeur sous réserve de Rs minimum. 25 par transaction.

Frais de transaction IPPB AePS

Limite gratuite pour les transactions AePS

Transactions illimitées gratuites sur le réseau IPPB (transactions acquéreur): Client non-IPPB desservi par le réseau IPPB

Jusqu’à 3 transactions sur un réseau non IPPB (transactions de l’émetteur) par mois (y compris le dépôt en espèces AePS, le retrait et le mini-relevé): Client IPPB effectuant des transactions sur un autre réseau.

Dépôt en espèces AePS – Limite gratuite de la poste, Rs. 20 par transaction.

AePS Mini Statement – Limite post-libre, Rs. 5 par transaction.

Transfert de fonds AePS – 1% du montant de la transaction sous réserve d’un minimum de Rs. 1 et maximum de Rs. 20 par transaction

Achat Aadhay – Gratuit

Les frais IPPB ci-dessus ne comprennent pas la TPS / CESS qui seront prélevés aux taux applicables.

Conformément aux directives pour les banques de paiement, elles ne peuvent pas accepter de dépôts de plus de Rs 1 lakh d’un titulaire de compte et ne sont pas autorisées à prêter de l’argent. Cependant, ils peuvent fournir tous les autres services tels que la carte de guichet automatique, le transfert de fonds, le paiement de factures, les recharges, les opérations bancaires en ligne, etc.

Actuellement, les types de compte d’épargne qui peuvent être ouverts en Inde Post Payments Bank (IPPB) sont: le compte d’épargne ordinaire, le compte de dépôt bancaire d’épargne de base (BSBDA) et le compte d’épargne numérique. Une caractéristique unique du compte d’épargne India Post Payments Bank est sa «banque avec une carte QR». On peut également profiter des modes de transfert de fonds de NEFT, IMPS, RTGS via l’application IPPB Mobile Banking ou via le mode assisté IPPB.