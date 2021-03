Vous devez absolument éviter ce désinfectant pour les mains rappelé – .

Le désinfectant pour les mains a été une grande partie de la vie quotidienne de millions de personnes au cours de l’année dernière grâce à la pandémie de coronavirus. S’assurer que vos mains sont exemptes de méchanceté est un excellent moyen de prévenir la propagation des maladies, et une pression rapide de gel désinfectant est généralement tout ce qu’il faut pour vous donner cet avantage et une certaine tranquillité d’esprit. Malheureusement, nous avons vu un certain nombre de marques de désinfectant pour les mains manquer, et une autre marque fait maintenant l’objet d’un rappel.

Dans un bulletin publié par la FDA, Sanit Technologies LLC annonce le rappel de son désinfectant antimicrobien pour les mains de marque Durisan. Le rappel a été émis parce que le désinfectant pour les mains ne désinfecte pas réellement vos mains et peut en fait déposer des bactéries qui peuvent vous rendre gravement malade. Les bactéries – Burkholderia cepacia et Ralstonia pickettii – ont été découvertes en quantités supérieures à l’acceptable dans le produit, et 26 lots complets de désinfectant vendus dans six types d’emballages différents ont été rappelés. Ouais, c’est un rappel massif.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Normalement, c’est la partie où j’essaie de vous faire comprendre que le rappel dont je parle doit être pris au sérieux et que vous devriez vérifier votre domicile et votre lieu de travail pour ce produit pour éviter de tomber malade. Dans ce cas, cependant, le bulletin de rappel fait un très bon travail pour marteler le point d’origine, je vous laisse donc simplement lire ce paragraphe:

L’utilisation d’un désinfectant pour les mains contaminé par le complexe Burkholderia cepacia et Ralstonia pickettii peut aller de l’absence de réaction à des infections graves chez une personne avec une blessure à la main ou des éraflures, car la bactérie pourrait pénétrer dans la circulation sanguine, en particulier chez les patients dont le système immunitaire est affaibli. Les professionnels de la santé qui utilisent ce désinfectant pour les mains contaminé et s’occupent d’un patient à risque, tel qu’un patient atteint de fibrose kystique, pourraient entraîner des événements indésirables allant d’une infection localisée à des infections pulmonaires ou sanguines, ce qui pourrait nécessiter une hospitalisation du patient.

Ouais, c’est à peu près toute la raison pour laquelle vous avez besoin, non? Malheureusement, le désinfectant pour les mains rappelé est utilisé depuis longtemps. Il a été déployé pour la première fois en février 2020 et a été vendu jusqu’en juin de cette année-là. Il a été vendu dans tout le pays aux États-Unis, bien que le bulletin de rappel ne mentionne aucun magasin en particulier.

La société «a fourni une notification écrite à ses distributeurs et détaillants et alerte les clients», selon la page de rappel. Le produit étant arrivé sur le marché pour la première fois il y a plus d’un an, il y a de fortes chances qu’une grande partie soit déjà épuisée, mais il est également probable que les consommateurs l’aient encore à la maison ou au bureau.

Si vous pensez avoir une partie de ce produit, vérifiez puis revérifiez. Il vaut mieux prévenir que guérir dans des cas comme celui-ci, et vous n’avez de toute façon pas besoin de désinfectant pour les mains sale dans votre maison.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.