«Vous devez choisir judicieusement vos batailles» ⋆ .

OJ Simpson se prononce sur «Vous êtes le suivant» de LeBron James

*OJ Simpson pataugé dans le courant LeBron Controverse de James sur son tweet suite à la fusillade mortelle d’un jeune de 16 ans par la police Ma’Khia Bryant.

Dans le tweet, James a déclaré “VOUS ÊTES SUIVANT # RESPONSABILITÉ” avec une photo de l’agent Nicholas Reardon, qui, selon la division de police de Columbus, a tiré sur Bryant alors qu’elle se précipitait vers une autre fille avec un couteau. James a reçu des réactions négatives de la part des législateurs, de l’Ordre national fraternel de la police et plus encore pour avoir tweeté trop tôt. Il a depuis supprimé le tweet, mais cela n’a pas empêché OJ de peser sur ses propres critiques.

«Vous ne pouvez pas mener toutes les batailles», a déclaré Simpson dans une vidéo publiée sur Twitter. «Vous devez choisir vos batailles. C’est une guerre qui doit être menée, mais parfois vous devez prendre votre temps et être un peu plus patient avant de commenter certains de ces mauvais incidents qui se produisent avec certains services de police.

Simpson a déclaré que dans le cas de Bryant, James «aurait dû attendre».

«Ce que j’ai vu quand j’ai vu le tout, le policier n’avait pas le choix, a-t-il répondu», a déclaré Simpson. «Nous aurions aimé qu’il ait pu tirer un taser, nous aurions aimé qu’il aurait pu le faire d’une autre manière, mais dans ce cas, s’il n’avait pas fait ce qu’il a fait, il me semble qu’un autre jeune américain aurait eu sa vie prise . Je ne peux rien reprocher à ce qu’il a fait. J’aurais aimé que ce soit différent, mais je ne peux rien lui reprocher.

Simpson a ajouté qu’il était un fan de James et admirait son travail en aidant la communauté et en s’attaquant aux problèmes sociaux, en particulier le racisme systémique et le système juridique.

«LeBron, continuez à vous battre», a déclaré Simpson. «Je pense que nous devons tous être un peu plus patients.»

