Vous devez connaître au moins un langage de programmation : Girish Singhania, PDG, EduBridge Learning

Le rapport India Skills Report 2022 de Wheebox a révélé que moins de la moitié des jeunes indiens sont employables et que la tranche d’âge la plus élevée pour l’emploi est de 22 à 25 ans. Il a noté qu’en plus des compétences numériques, les candidats potentiels n’ont pas l’aptitude de base à appliquer la logique, l’analyse et la créativité. « Cela implique que la formation, l’amélioration des compétences et le recyclage ne doivent pas s’arrêter car c’est ce qui aidera les professionnels à construire des carrières durables », déclare Girish Singhania, PDG d’EduBridge Learning, dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE. Extraits :

Quelle peut être la feuille de route pour résoudre les problèmes de chômage grâce à une intervention de qualification ?

Nous devons nous concentrer sur deux choses : 1. Intégration des compétences : La nouvelle politique de l’éducation a évoqué le besoin urgent d’intégrer les compétences professionnelles dans le programme d’enseignement formel ordinaire. Ce problème doit être résolu au niveau local. Les compétences doivent être mises en œuvre dès les années de formation de l’étudiant, jusqu’à ce que l’apprenant obtienne son diplôme universitaire et accède à un emploi. Les compétences à tous les stades doivent être normalisées. Le gouvernement et les décideurs ont fait plusieurs pas dans cette direction, mais nous manquons toujours du type d’infrastructure pour former des millions d’apprenants, et c’est à ce moment-là et comment les entreprises edtech comme nous peuvent combler cette lacune pour ces jeunes apprenants et professionnels. 2. Apprentissage en ligne : Il a bien décollé en raison de la pandémie. EduBridge a récemment célébré son 12e anniversaire et pendant la plupart de ces années, nous avons fonctionné en utilisant les configurations physiques et les modèles d’académie. Nous avions environ 100 académies de carrière de ce type réparties dans tout le pays et tous nos cours étaient offerts en présentiel dans une salle de classe. Nous avons également dû numériser nos processus et passer à des modèles de formation hybrides et mixtes. Au départ, les apprenants hésitaient à passer au format en ligne, mais nos maîtres formateurs ont fait de l’éducation en ligne un jeu d’enfant ! Par conséquent, les apprenants qui étaient autrefois contre le concept d’apprentissage en ligne commencent maintenant à croire que l’apprentissage en ligne n’est pas exactement impossible. Nous avons placé avec succès des milliers d’apprenants au cours de la pandémie au cours des 18 derniers mois dans de grandes organisations du BFSI, de l’informatique et d’autres secteurs. L’apprentissage en ligne est là pour rester.

De quelles compétences émergentes les entreprises ont-elles besoin pour un mode de travail hybride ?

Les compétences numériques sont cruciales lorsque la pandémie a tout poussé en ligne. Il est indispensable de connaître au moins un langage de programmation. Les employeurs recherchent également des employés capables d’effectuer plusieurs tâches et de porter plusieurs chapeaux au sein de l’entreprise, et cela n’est possible que s’ils sont polyvalents.

Pourquoi vous êtes-vous associé à Capgemini et Amazon Web Services ?

C’est une opportunité unique pour les apprenants qui ne sont pas issus de la technologie de passer au domaine technologique. AWS re/Start, Capgemini et EduBridge se sont réunis pour fournir aux apprenants une formation pertinente liée au cloud qui a été créée par AWS, prise en charge par Capgemini et sera mise en œuvre par EduBridge. Ce programme développera les compétences requises pour le rôle d’un praticien ou d’un ingénieur cloud.

Quels sont vos projets d’extension ?

Nous entrons maintenant dans la phase d’hyper-croissance, où au cours des 12 prochains mois, nous envisageons une évolution et une croissance extrêmement rapides grâce à notre portail en ligne et à nos services axés sur les carrières pour les jeunes.

