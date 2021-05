“Vous devez continuer à gagner des jeux”

01/05/2021 à 15h55 CEST

L’entraîneur Sabadell, Antonio Hidalgo, a admis que malgré la victoire remportée par son équipe lors du dernier match contre Majorque, la situation des arlequins est “limite” avant le match de lundi prochain à domicile contre le Rayo Vallecano.

“Nous devons continuer à gagner des jeux, parce que nous continuons à ressentir ce sentiment d’urgence malgré la victoire contre Majorque. C’est ainsi que nous devons vivre le prochain match, avec un besoin énorme, sachant que le rival qui vient est une équipe très puissante, très bien travaillée et avec un excellent entraîneur », a-t-il déclaré.

Hidalgo a décrit Rayo comme “une super équipe“qui a” des joueurs différentiels dans cette catégorie. “” C’est une équipe qui exige beaucoup de vous physiquement, qui est dans la zone des ‘play off’ tout au long de l’année. Ça va continuer très compliqué », a-t-il insisté.

L’entraîneur de Vallesanos a rappelé que l’équipe connaît la situation dans laquelle elle se trouve (troisième pour dernier, dans la zone de relégation) et ne peut pas se fier à “pas une seconde”. “Nous avons gagné contre Majorque et cela nous a coûté cher. Lundi, contre le Rayo, nous devons rivaliser avec et sans le ballon. Vous devez être très concentré. Nous avons un sentiment de besoin, maintenant et jusqu’à la fin de la saison », a-t-il rappelé.

noble aristocrate il s’est félicité car il pourra récupérer Stoichkov, Edgar Oui Jetée. “J’ai confiance en mes joueurs. Il est important de leur faire comprendre que dans les moments difficiles, je suis à leurs côtés, je les soutiens. Il est toujours important d’être courageux dans la vie, quoi qu’il arrive. Je crois beaucoup en mes footballeurs”, a-t-il soutenu. .

L’objectif est de couper les différences avec ceux qui sont en dehors de la zone de relégation. “Toutes les équipes jouent beaucoup. A ce moment de la saison, les situations sont vécues différemment », a-t-il ajouté.