Vous devez lire ces 43 conseils honnêtes avant de commencer uni ⋆ .

Freshers Week approche à grands pas et bientôt tous ceux que vous connaissez, de vos parents aux cousins ​​plus âgés en passant par le voisin ennuyeux d’à côté, vous offriront des conseils classiques sur l’uni. Assurez-vous de prendre des photos de chez vous, apprenez à établir un budget et apportez un arrêt de porte pour vous faire des amis la première semaine. Tous de bons conseils, mais il y a certaines choses que votre famille ou les forums en ligne ne vous diront pas sur votre université et qu’il est essentiel de savoir avant même de mettre les pieds dans votre nouvelle chambre moisie. Oui, il y aura probablement de la moisissure. Habituez-vous-en.

Nous avons compilé la liste essentielle des conseils Freshers que les filles en particulier doivent connaître. L’accueil dans les manuels universitaires ne vous dira pas d’éviter les garçons de troisième année comme la peste ou de ne jamais porter de talons lors d’une soirée. Et c’est donc notre travail de le faire.

Des sociétés aux déguisements en passant par les pâtes au pesto, voici les 43 conseils essentiels que les filles doivent lire avant de commencer l’université en septembre :

1. Prenez toutes les pièces de déguisement que vous avez au hasard – elles vous seront utiles.

2. Laissez les pâtisseries à la maison, vous ne deviendrez pas Mary Berry du jour au lendemain.

3. Procurez-vous un protège-matelas.

4. N’apportez pas d’alcool cher de la maison, c’est un tel gaspillage.

5. Apportez des pantoufles, les sols sont sombres.

6. Les gars de troisième année ne sont pas des messieurs plus âgés et plus sages, ils couchent avec vous parce que vous êtes un Fresher.

7. Vous allez l’ignorer et coucher avec eux de toute façon. Mais ne suggérez pas de prendre un café avec eux le lendemain matin.

8. Vous ne rencontrerez pas votre futur mari la première semaine de l’université.

9. Vous ne le rencontrerez probablement jamais à l’université.

10. Vous coucherez avec des gars que vous regretterez.

11. Vous allez avoir des relations sexuelles sans préservatif – alors allez à la clinique et faites-vous tester.

12. Oui sérieusement à chaque fois que vous couchez avec quelqu’un de nouveau.

13. Ne portez jamais de talons lors d’une soirée. Déjà.

14. Ne portez jamais de baskets qui vous tiennent à cœur lors d’une soirée, en fait, ayez juste une paire de baskets dédiée pour les sorties.

15. Ne prenez pas de jolis sacs en soirée, procurez-vous un sac à bandoulière standard pour pouvoir danser.

16. En général, les gens ne portent pas de robes le soir, ils s’en tiennent à des jeans ou des pantalons avec un joli haut.

17. Mais prenez une jolie robe pour les bals de fin d’année.

18. Laissez une pinte d’eau près de votre lit avant une soirée pour votre retour.

19. Il ne sert à rien d’acheter les bracelets du club Freshers – ils sont fondamentalement faux, vous gaspillerez de l’argent et vous finirez probablement par faire quelque chose de différent de toute façon.

20. Utilisez les coupons et les bons de Freshers Week, il n’y a aucun point à les économiser.

21. Personne ne se soucie de ce que vous portez pour les conférences.

22. Personne ne sait de quoi ils parlent réellement dans les séminaires – c’est juste de la gaufre.

23. Ne rejoignez pas un groupe de sociétés chères.

24. Vous n’irez pas à la majorité des choses, mais vous pouvez facilement dépenser 300 £ dans Freshers Week.

25. Ne laissez pas votre essai à la veille.

26. La citation n’est pas facile et vous ne la comprendrez toujours pas après trois ans.

27. Mais ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux dispositifs de citation en ligne.

28. Ne baise pas ton colocataire. Sérieusement, ça n’en vaut pas la peine.

29. Apprenez à cuisiner autre chose que des pâtes au pesto.

30. Ne vous attendez pas à rencontrer votre nouveau meilleur ami dès le premier jour.

31. Vous rencontrez des gens tout le temps à l’université, alors ne vous enfermez pas une fois que vous avez un groupe de potes.

32. Sortez avec plus de gens que ceux de votre appartement.

33. Vous rencontrerez des gens dans les endroits les plus étranges.

34. Acceptez que vous prendrez probablement du poids à cause de l’alcool et de la nourriture de fin de soirée.

35. Ne rentrez pas trop chez vous.

36. Mettre de la farine sur les malades facilite le nettoyage.

37. Avoir une rotation de nettoyage.

38. Ne comparez pas vos Freshers à vos camarades de classe, rien n’est aussi beau que sur Insta.

39. Ce n’est pas grave si vous ne vous entendez pas avec le reste de votre appartement.

40. Mais ne passez pas tout votre temps dans votre chambre.

41. Couvrez votre boisson lors d’une soirée pour éviter les pics.

42. Ne laissez pas tremper vos casseroles, vous ne finirez pas par les nettoyer avant trois jours.

43. À un moment donné, vous obtiendrez une UTI – acceptez-la simplement.

