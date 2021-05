Vous devez lire cette histoire virale sur la façon dont Google a inventé Chrome – .

La recherche est peut-être la pierre angulaire de Google, mais essayer d’améliorer son moteur de recherche n’a pas été la seule priorité de l’entreprise au fil des ans. Ce n’était qu’une question de temps avant que Google lance son propre navigateur, et Chrome est rapidement devenu le navigateur le plus populaire au monde. Le service a considérablement évolué depuis sa création, et c’est toujours l’acteur dominant de l’industrie. Chrome peut être assez ennuyeux, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des ressources et les technologies de suivi des utilisateurs de Google, mais aucun autre navigateur ne l’a fait tomber de son trône.

Mais les gens ne se rendront peut-être pas compte que si c’était le PDG de longue date de Google, Eric Schmidt, Google Chrome n’aurait jamais vu le jour. L’histoire de la façon dont Google a inventé Chrome est devenue virale en ligne alors qu’une vidéo de 2015 a fait surface avec Schmidt racontant l’histoire hilarante.

Schmidt a été le PDG de Google de 2001 à 2011. Il a continué en tant que président exécutif jusqu’en 2015, puis est devenu le président exécutif de la nouvelle société mère de Google, Alphabet. En 2017, il est passé au poste de conseiller technique chez Alphabet, restant jusqu’en 2020. Google Chrome est sorti pour Windows en 2008. Ces dates sont toutes essentielles pour l’histoire qui suit.

Le fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, a publié sur Twitter une vidéo de Schmidt lors d’une conférence en 2015 à l’Université de Stanford. Au cours de la conférence, Schmidt s’est rappelé que les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, lui joueraient des tours alors qu’il était le PDG de Google.

Une de ces astuces impliquait la création de Chrome. Page et Brin venaient souvent lui dire qu’ils voulaient créer un système d’exploitation et un navigateur. Schmidt les rejetterait toujours, disant qu’ils n’étaient pas en mesure de le faire, car Microsoft les «tuerait».

«Et j’ai dit qu’il n’y avait pas de scénario dans lequel nous allions créer un système d’exploitation et un navigateur parce que Microsoft nous tuerait, et je ne veux pas être tué», a raconté Schmidt, ajoutant qu’il avait été «tué» à d’autres emplois .

Finalement, Page et Brin ont embauché quelqu’un pour améliorer les performances de Firefox », a déclaré Schmidt. «Six mois plus tard, je suis convoqué dans un bureau, et cette personne qui a été embauchée pour améliorer les performances de Firefox a réussi à inventer Chrome», se souvient l’ancien PDG de Google. “Choquant!”

Schmidt a demandé à la personne depuis combien de temps elle travaillait sur Chrome, et elle a dit qu’elle le faisait en parallèle. «Non, vous l’avez fait à plein temps», a dit Schmidt à cet ingénieur, demandant combien de personnes ils avaient sous ses ordres. “Oh, nous avons dix personnes de plus”, a informé Schmidt, confirmant que Page et Brin étaient au courant du projet et l’avaient encouragé.

«Je savais qu’ils me contournaient», a déclaré Schmidt. Le reste appartient à l’histoire, comme on dit, car Chrome est désormais le plus grand navigateur Internet de la planète. Regardez la vidéo complète ci-dessous:

