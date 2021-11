Lundi, nouvellement libéré documents d’enquête du bureau du procureur général de New York a en outre exposé à quel point l’animateur de CNN Prime Time Chris Cuomo travaillait avec son frère, le bureau du gouverneur Andrew Cuomo pour préparer des déclarations publiques en réponse à son scandale d’inconduite sexuelle, et exploiter ses sources pour déterrer mène sur les accusateurs et les histoires à venir à leur sujet. Il a même supplié les assistants du gouverneur de l’époque « Vous devez me faire confiance » pour que la carrière de son frère soit sauvée.

Comme NewsBusters a déjà signalé En août, Chris avait menti à ses téléspectateurs sur son rôle dans l’élaboration des réponses publiques de son frère aux allégations portées contre lui. « je ne suis pas conseiller, a-t-il déclaré à l’époque. « Je ne contrôlais rien. J’étais là pour écouter et offrir mon point de vue et mon conseil à mon frère était simple et cohérent. «

Mais la chaîne de texte entre lui et son assistante supérieure Melissa DeRosa a trahi son mensonge. Début mars, il a supplié DeRosa : «S’il vous plaît laissez-moi vous aider avec la préparation. » Quelques jours auparavant, le bureau exécutif du gouverneur a apparemment massacré la déclaration que Chris a écrite pour eux dans un e-mail et en a offert un autre.

« Putain […] Je panique à chaque putain de fois […] je vois ton nom […] Le discours est précaire […] Je m’inquiète de ce « si l’enquête prouve les allégations, il doit y aller », a-t-il écrit à DeRosa.

Les textes montrent également comment Chris a utilisé son réseau de sources journalistiques pour prendre des mesures contre au moins l’un des accusateurs de son frère, la « fille de mariage » et espionner d’autres médias et journalistes publiant de nouvelles allégations, dont Politico :

Et le reportage de Ronan Farrow a particulièrement intéressé Chris et DeRosa pendant plusieurs jours.

Cette espionnage a apparemment été fait spontanément par Chris et à la demande de DeRosa.

Il a également été révélé comment une diatribe de 14 minutes de l’acteur Alec Baldwin contre « l’annulation de la culture » défendant Andrew a été stimulée par un ami commun qu’il partageait avec Chris. « Mon ami lui a demandé de le faire [REDACTED] […] Très proche de lui,», a-t-il déclaré à DeRosa. Comme l’enquête de l’AG révélé en mai, blâmer « l’annulation de la culture » ​​pour le flot d’accusateurs était l’idée de Chris.

Dans un autre exemple de la façon dont Chris était en train de travailler avec le bureau exécutif, un échange de texte le montre, lui et DeRosa, un peu soulagés que les démocrates de New York utilisaient leur tour concocté. « [Assembly Speaker Carl E.] Heastie [D] utilisé notre langue au moins », lui a-t-il dit le 7 mars.

Alors que de nombreux démocrates d’État appelaient Andrew à démissionner, La déclaration de Heastie de ce jour a déclaré: « Nous avons de nombreux défis à relever, et je pense qu’il est temps que le gouverneur examine sérieusement s’il peut répondre efficacement aux besoins de la population de New York. »

Malgré cette relation de travail étroite avec DeRosa et leur désir commun de « pas de démission », Chris n’arrêtait pas d’être pris au dépourvu par les reportages des médias dont le bureau exécutif savait qu’ils allaient arriver. « Arrête de cacher de la merde », la gronda-t-il, l’avertissant « Nous faisons des erreurs que nous ne pouvons pas nous permettre. »

À la suite de cet échange, il a demandé à DeRosa de « supprimer le fil maintenant ».

Dans une transcription d’accompagnement de son témoignage sous serment aux enquêteurs, Chris a expliqué cette demande : « J’ai une préoccupation constante et constante d’être piraté ou que quelqu’un obtienne mon appareil et viole la confiance des personnes qui m’ont fait confiance.

Fait intéressant, Chris était celui qui avait des problèmes de confiance alors qu’il n’avait aucun problème à mentir à ses téléspectateurs.

CNN a publié une déclaration au sujet de ces révélations déclarant que les « transcriptions et expositions supplémentaires … méritent un examen et un examen approfondis ». Et que le réseau « aurait des conversations et chercherait des éclaircissements supplémentaires sur leur importance en ce qui concerne CNN au cours des prochains jours ».

Un représentant de CNN a déclaré « nous aurons des conversations et chercherons des éclaircissements supplémentaires » sur les révélations de Chris Cuomo pic.twitter.com/xkeFghL0lR – Brian Stelter (@brianstelter) 29 novembre 2021

CNN n’a pas directement répondu à la demande de commentaires et de réponses de NewsBusters aux questions importantes concernant la conduite de Chris Cuomo dans cette situation.