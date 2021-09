Vous devez payer un impôt anticipé sur les plus-values ​​sur actions, dividendes ?

in

Image représentative

Alors que nous produisons une déclaration de revenus (RTI) pour l’exercice précédent pour régler l’impôt à payer ou demander un remboursement, l’impôt anticipé entre en jeu dans l’année au cours de laquelle vous gagnez un revenu. Conformément aux règles de l’impôt sur le revenu, l’impôt anticipé doit être payé par tout contribuable, y compris les employés salariés, dont l’impôt à payer est de 10 000 Rs ou plus après avoir payé le crédit TDS, TCS ou MAT.

Cependant, les personnes âgées, qui résident en Inde et n’ont pas de revenus commerciaux ou professionnels, n’ont pas à payer d’avance d’impôt.

Maintenant que beaucoup de personnes investissent dans les marchés boursiers et réalisent des gains en capital et tirent également des dividendes, il est courant de se demander si elles doivent payer un impôt anticipé. Il est important de comprendre ici que l’impôt anticipé est payé lorsque vous pouvez gagner un revenu. Cependant, dans le cas des plus-values ​​ou des dividendes, il est difficile de faire une estimation des gains à l’avance. Par conséquent, les experts disent que l’impôt anticipé sur ces revenus ne devrait être effectué à la date d’échéance applicable qu’après avoir reçu le reçu de revenu. Si aucun acompte n’est dû, un contribuable peut payer l’impôt au plus tard le 31 mars de l’exercice concerné.

LIRE AUSSI | Pouvez-vous demander un avantage fiscal sur le HRA si vous vivez avec des parents pendant le travail à domicile ?

Dates d’échéance du paiement anticipé de l’impôt

Les contribuables doivent payer l’impôt anticipé en quatre versements par an. Les quatre dates d’échéance (si elles ne sont pas prolongées pour une raison quelconque) pour le paiement de l’impôt anticipé dans un an sont :

Au plus tard le 15 juin : jusqu’à 15 % de l’impôt à payerLe ou avant le 15 septembre : jusqu’à 45 % de l’impôt à payer Au plus tard le 15 décembre : jusqu’à 75 % de l’impôt à payer Au plus tard le 15 mars : jusqu’à 100 % de l’impôt à payer

Par exemple – La prochaine date d’échéance est le 15 décembre. Ainsi, si une personne est redevable d’un impôt anticipé, elle doit payer jusqu’à 75 % de son impôt à payer à cette date.

Le paiement anticipé des impôts peut être effectué sur www.tin-nsdl.com

Peine

Si une personne ne paie pas l’impôt anticipé à temps, elle doit payer un montant d’intérêts en vertu des articles 234B et 234C. Cependant, si une personne a réglé 100% de ses cotisations avant le 15 mars, elle n’aurait à payer aucun impôt au moment du dépôt du RTI. Comme le service des impôts sur le revenu ajusterait l’impôt anticipé que vous avez payé par rapport au montant total de l’impôt à payer. En cas de différence entre l’impôt à payer et l’impôt payé, le contribuable devra payer le solde ainsi que les intérêts.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.